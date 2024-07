Tricotilomanía, el trastorno que otorga a quienes lo padecen placer al arrancarse el pelo de raíz: "Me veo incapaz de dejarlo"

La tricotilomanía es un trastorno obsesivo compulsivo que, aunque solo afecta a entre el 0,6 y el 1% de la población mundial y mayoritariamente se presenta en mujeres, genera increíbles problemas a quienes lo padecen. Se trata de un trastorno que hace que quienes lo padecen sientan placer al arrancarse el pelo de raíz.

Este lunes, Espejo Público ha contactado con Elena Daprá, psicóloga sanitaria, quien ha destacado que "normalmente, hay una falta de control del impulso y un deseo irrefrenable de quitarme un pelo": "Ese placer es el que hace que quieras arrancarte más pelos".

Asimismo, el matinal de Antena 3 ha podido hablar en directo con Paula Salinas, una joven que padece tricotilomanía: "No sé muy bien cómo surgió. Empecé cuando tenía unos doce o trece años y, desde entonces, tengo 23 y no he parado".

"A mí lo que me da es tranquilidad, gusto. Igual que la gente se muerde las uñas, yo me arranco los pelos de las cejas, es como una liberación. Muchas veces lo hago para tranquilizarme y otras lo hago de forma completamente inconsciente", ha señalado Paula.

Asimismo, la joven ha explicado que lleva "mucho tiempo" en terapia: "Tengo épocas en las que consigo controlarme más y otras en la que consigo controlarme menos. Es un trabajo muy a largo plazo y llevo mucho tiempo trabajando en ello, pero ahora mismo yo me veo incapaz de dejar de arrancarme las cejas".