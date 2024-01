El accidente de Abril Zamora en 'OT 2023': "Me he hecho mucho daño, en plan sangre"

En su debut como profesora de interpretación de la Academia, Abril Zamora se ha ganado tanto el cariño de los concursantes como de los seguidores de Operación Triunfo 2023. Sus aplaudidos consejos, así como su gran implicación en el aprendizaje de los 'triunfitos', le han erigido como una de las profesoras favoritas de la edición.

Sin embargo, incluso los mejores profesionales pueden cometer de vez en cuando algún error. Y es que, recientemente, la que fuera actriz de Vis a vis ha sido víctima del sofisticado y acristalado diseño de la Academia mientras impartía una clase de interpretación a Álvaro Mayo.

En ese momento, la también guionista recorría a paso acelerado una de las salas de ensayos de la Academia en búsqueda de otro concursante que interpretase una escena con su alumno. De pronto, y sin percatarse de que estaba cerrada, Abril se ha estampado contra una de las puertas de cristal, dejándose los dientes en el proceso.

"Me he hecho mucho daño, de verdad, pero en plan sangre", se queja la directora de Todo lo otro segundos después del accidente. "¿Estás bien?", le pregunta el sevillano, justo antes de darse cuenta de que comienzan a asomarse gotas de sangre entre los dientes de su profesora. "¿Vamos al lavabo para que puedas echarte algo de agua?", le propone entonces.

"Abril se nos ha 'escoñado'", informa Álvaro, entre risas, al resto de sus compañeros, que no dan crédito a la situación. "Solo ha sido un golpe", comenta la profesora, con un trapo lleno de hielo en mano, tratando de quitarle hierro al asunto. "No pasa nada, vamos a seguir trabajando", añade.

Tras encontrar a un concursante que se una a Álvaro en su escena, Abril procede a retomar la clase, no sin antes pasar por la escena del crimen. "Tengo mi cara marcada en el cristal", reconoce. Ya de vuelta en el aula, la intérprete se sincera sobre las consecuencias de su accidente. "No quiero que se me caiga un diente, qué vergüenza", le confiesa al sevillano, preocupada porque haya "cámaras que graben esto".

Ante el revuelo formado, la directora de la Academia decide presentarse en mitad de la clase. "Me he reventado el labio", le reconoce la actriz, al borde de lágrimas teatrales, a Noemí Galera, quien trata de tranquilizarla. "La ventaja de la boca es que se cicatriza muy rápido", asegura, recordándole que si finalmente se le cae un diente, "vendrá el ratoncito Pérez" a visitarla.