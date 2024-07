Torito: "Vine 'Pasapalabra', dije que estaba sin trabajo, y desde ese día, me empezó a ir bien en la profesión"

Como suele ser tradición en Pasapalabra, antes de comenzar a jugar El Rosco los concursantes, los invitados charlan unos momentos con Roberto Leal sobre sus proyectos profesionales.

Este jueves, Torito comentó: "Yo no tengo mucho que promocionar, pero si queréis sacó un disco", bromeó. "Estoy en Zapeando, que empecé con una sección corta y me hicieron colaborador", comentó.

"Ahora ya voy entre dos y tres días a la semana, los compañeros me están empezando a odiar", apuntó entre risas. Entonces, Roberto Leal se puso serio.

Torito, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Diría que es todo lo contrario. Esto lo tengo que decir y aprovecho este momento, porque detrás de esa fachada y ese personaje que tiene este hombre", comentó el presentador.

"Hay una bellísima persona, un tío con un corazón gigante, lo digo de verdad y lo dice toda la gente que le conoce de cerca. La televisión se está perdiendo tantas cosas porque quiero que Torito tenga más continuidad. Te deseo lo mejor", añadió el sevillano.

El invitado, emocionado, abrazó y besó al conductor del programa de Antena 3: "Este programa para mí es muy importante, estaría todos los días con vosotros", comentó el reportero.

"Vine un día cuando no tenía trabajo, lo dije y, a partir de ahí, me empezó a ir bien en la profesión. Muchísimas gracias por tener este escaparate y que la gente no tenga vergüenza de decir que no tiene trabajo", concluyó Torito.