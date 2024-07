Torito compartió este viernes en Zapeando una anécdota que había mantenido en secreto hasta el momento. Durante la sección sobre películas y series presentada por Alberto Rey, el popular colaborador tomó la palabra con cierta timidez para hacer una sorprendente revelación.

"¿Sabes que he estado grabando la segunda temporada de La casa del dragón? Me cogieron, supongo que por el pelo largo", de dijo al humorista Dani Mateo.

A pesar de la emoción inicial, el tertuliano no pudo ocultar su decepción al relatar que, tras haber visto toda la propuesta televisiva, descubrió que las secuencias en las que aparecía fueron eliminadas del montaje final.

"Podía salir en el capítulo dos o en el cuatro, pero nada", lamentó el reportero. "Me he chupado toda la serie en vano. Me han pagado, lo he pasado muy bien, pero claro... No salgo", aseguró al mismo tiempo que desataba la risa entre los presentes en plató.

El descontento de Torito no termina ahí, ya que también expresó su sorpresa al notar que ni siquiera fue incluido en el making of de la precuela de Juego de tronos: "¡Me han cortado hasta del making! ¡Y sale la abuelita y yo no!", concluyó indignado.