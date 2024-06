Este martes en Zapeando, Torito ha compartido una anécdota sobre el día en que fue expulsado de una rueda de prensa por Miguel Bosé. Tal y como ha contado el colaborador, decidió asistir a la convocatoria vistiendo una falda como un homenaje al cantante.

Sin embargo, su atuendo no fue bien recibido por el artista: "Me puse una falda, rememorando el momento de Bandido, que fue muy famoso. Y a él no le gustó, y me llamó cerdo, y me dijo que, hasta que no me quitase la falda, no volvía".

Ante esta situación, el zapeador optó por desprenderse de la prenda y quedarse en calzoncillos, siendo finalmente expulsado por esta razón. "Desde ese día yo nunca más he entrevistado a Miguel Bosé", ha declarado.

En señal de protesta, cada vez que el periodista ve al artista, baja el micrófono. "Los reporteros tenemos que tratar bien al cliente, pero el cliente nos tiene que tratar bien a nosotros", ha sostenido.

"No te dejes nunca tratar mal", le ha aconsejado a Carla Pulpón, reportera que estaba presente en el programa.