'Torito' denuncia la agresión homófoba que sufrió por parte de un grupo de militares en Madrid: "Que salga ahora el valiente"

El colaborador de televisión Quique Jiménez, más conocido como 'Torito', ha denunciado a través de sus redes sociales el episodio de homofobia que ha vivido en el interior de un local por parte de un grupo de militares cuando paseaba por las calles de Madrid.

Lejos de asustarse, el personaje televisivo decidió activar la cámara de su teléfono móvil y entrar en el local desde el que los supuestos agresores le increpaban. Además, el colaborador denunció el episodio a través de las redes sociales.

"Si os soy sincero, hacía años que no me insultaban por mi condición sexual. Por eso, mi gran sorpresa por la desagradable situación que me pasó ayer. Estaba paseando tranquilamente por el centro de Madrid cuando pasé por delante de un local de la calle Prim donde un grupo de personas que estaban tomando cervezas en su interior, al verme a través de la gran cristalera que tiene el local, empezaron a aporrear el cristal del establecimiento y a gritarme cosas que no parecían muy agradables", señaló Torito a través de sus redes sociales.

Este lunes, Espejo Público ha mostrado la reacción del colaborador que, cámara en mano, entró en el local grabando a los miliares: "¿Qué pasa? ¿Quién me llama maricón? Rojo, maricón. ¿Quién me lo llamaba de aquí? Que ha salido gritando 'rojo' y 'maricón'. ¿Eh? ¿Quién? Que salga el valiente ahora".

"Aquí los tenéis, qué calladitos. Qué valientes cuando uno está de espaldas. Qué fácil llamar maricón cuando la gente está de espaldas", sentenció Torito que, tras el incidente, acudió a la comisaría más cercana para interponer una denuncia contra los militares.