Tony Spina defiende a su novia, Marta Peñate, del "ruin" ataque de la madre de Oriana: "No tiene nombre, no puedes morir matando"

En el último debate de Gran Hermano VIP dio mucho de sí, con los familiares de los concursantes defendiendoles a capa y espada y los colaboradores dando su opinión sobre el devenir del concurso. Pero a veces los ánimos se van de las manos, como le ocurrió a Cristina, la madre de Oriana Marzoli, que lanzó un ataque considerado vil por muchos contra Marta Peñate, cuyo suegro acaba de fallecer.

Marta consideró que la reacción Oriana en la casa, en la que lleva 4 días, ante la posibilidad de ver a su novio, con lágrimas, histeria y desesperación era "una tontería".

Eso molestó a la madre de Oriana, Cristina, que aprovechó que el suegro de Marta Peñate, padre de su novio Tony Spina, acaba de fallecer. "Tontería es que te vea bailar hace un rato en plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo", espetó la madre de Oriana, lo que hizo llorar a mares a Peñate, por la injusticia que suponía.

"Mi novio me ha pedido que venga porque sabe que me encanta mi trabajo, este formato y al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace 4 días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin", se defendía la colaboradora.

Ahora ha sido Tony Espina quien, en redes sociales, ha defendido a su chica y que haya ido a trabajar. "A mi padre le encantaba ver a Marta en TV, y yo he sido el primero en animarla a ir a los debates, ¡porque él así lo habría querido! (que conste que Marta no quería ir y quería estar a mi lado)", decía el exconcursante de realities.

"Lo de Cristina hacia Marta no tiene nombre…. Y más en este momento que estamos pasando… no puedes morir matando", añadía el joven, que añadía que Marta "está trabajando como colaboradora, para opinar. Puedes compartir o no su opinión… pero no puedes decir eso…", incidía.

Acabó respondiendo al comentario de una espectadora que trataba de defender a Oriana, que finalmente decidió no gastar 12.000 euros del premio común en ver a su novio. "¿Para que se lo va a gastar si no para de hablar con él a través de la puerta? Ya tampoco me lo gastaría…", decía Spina.