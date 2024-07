Tony Espina, emocionado, cuenta el duro proceso por el que pasa Marta Peñate para quedarse embarazada: "Me da pena..."

Marta Peñate lleva mucho tiempo intentando quedarse embarazada. Uno de sus sueños es ser madre, por eso no ha dudado en contar a sus compañeros de Supervivientes All Stars todos los detalles por los que no puede tener un hijo. Al ver estas imágenes, su pareja, Tony Espina, se ha emocionado y le ha dedicado unas emotivas palabras.

"Primero dijeron que eran las trompas de Falopio y que si quería ser madre me la quitaban. Me metí en la operación y me las quité. Luego no me quedé embarazada", ha contado Marta. Tras decir la última frase, la colaboradora de Telecinco se ha derrumbado.

Los participantes del reality la intentaron animar, pero Peñate no paraba de sentirse culpable. "Quieres, quieres, quieres y no puedes. Y haces todo y no puedes. Hay gente que se queda embarazada y te sientes una fracasada. Ellos sí y yo no", ha señalado la influencer.

Al ver estas imágenes, Tony Espina, no ha podido evitar emocionarse y ha dado más detalles sobre sus intentos de ser padres. "Me da pena verla así, la verdad que se está haciendo más largo de lo esperado. Cada vez que creemos que estamos a punto, encontramos otra dificultad que hay que superar", ha revelado el extronista de MyHyV.

Además, Espina ha confesado lo importante que está siendo para Marta Peñate su aventura en Supervivientes: "Se lo han recomendado, porque se está volviendo como una obsesión, y tampoco es bueno, tiene que estar más relajada".

"Ella muchas veces cree que esto es su culpa y le digo Marta, esto no es tu culpa, es cosa de los dos. Si tiene que venir un niño tiene que venir, no necesitamos un niño para ser felices, yo estoy feliz contigo. Si viene, que venga, pero yo estoy feliz contigo, no me hace falta nada", ha zanjado el tema, muy emocionado, Tony Espina.