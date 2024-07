Todos los ganadores de 'Tu cara me suena'

La undécima edición de 'Tu cara me suena' (TCMS) terminó el viernes 19 de julio en Antena 3 con la victoria de David Bustamante. En este sentido, y tras repasar las mejores actuaciones de los últimos años, hemos echado la vista atrás para recordar a todos los ganadores del exitoso programa presentado por Manel Fuentes.

TCMS1: Angy

Angy fue la primera ganadora de TCMS, programa que se estrenó en 2011. La actriz demostró su versatilidad durante toda la edición y bordó su interpretación de 'Lady Marmalade' para ganar la final vestida de Christina Aguilera.

TCMS2: Roko

Roko, una de las cantantes más camaleónicas, ganó la segunda edición de 'Tu cara me suena' con un 54% de los votos y cantando 'Goldfinger'.

TCMS3: Edurne

Edurne se quitó la espinita por no haber ganado 'Operación Triunfo' tras convertirse en la tercera campeona de 'Tu cara me suena'. En la final se metió en la piel de Christina Aguilera para brillar con su interpretación de 'Hurt'.

TCMS4: Ruth Lorenzo



Ruth Lorenzo, con el tema 'And I am telling you I'm not going' de Jennifer Hudson, se coronó como la cuarta ganadora del programa de Antena 3. Y emocionó a los espectadores.

TCMS5: Blas Cantó

Blas Cantó consiguió romper la hegemonía femenina y se convirtió en el primer hombre en ganar TCMS. "Su versatilidad durante toda la temporada le encumbró entre jurado y público, hasta llegar a una final en la que interpretó la versión de '¿Y cómo es él?' en la piel de Marc Anthony", informó Antena 3.

TCMS6: Miquel Fernández



Miquel Fernández ganó la sexta edición imitando a Pablo López en la gran final. Y es que el concursante puso todo sobre el escenario y emocionó a los espectadores con una inolvidable actuación.

TCMS7: María Villalón



Muy ajustada fue la final de la séptima temporada, que proclamó vencedora a María Villalón gracias a su impresionante imitación de Pasión Vega. “Gracias por lo que he vivido”, dijo la concursante al recoger el premio.

TCMS8: Jorge González

El público, con el 36% de los votos, decidió que un Jorge González caracterizado como Antonio Orozco se convirtiera en el ganador de la octava edición. “No puede ser. Esto es un regalo que me ha hecho la vida”, aseguró Jorge con una gran emoción.

TCMS9: Agoney

Agoney, con el 53% de los votos de los espectadores e imitando a Dimash, fue coronado como ganador de la novena edición.

TCMS10: Miriam Rodríguez

Miriam, a pesar su espectacular imitación de Lady Gaga, tenía “asumidísimo” que iba a ganar Andrea Guasch. Así que su sorpresa fue mayor cuando Manel Fuentes la confirmó como ganadora de la décima temporada.

TCMS11: David Bustamante

A pesar de la espectacular actuación de Raoul Vázquez como Tom Jones, el ganador de la undécima edición fue Bustamante. Con el 45 % de los votos y gracias a su imitación de Antonio Molina, el artista cántabro se llevó la victoria en el 'talent show' donde se reencontró con Chenoa.