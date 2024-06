"Todos los españoles han juntado 14 millones para que te compres lo que quieras": la broma de Ponce a Broncano por su fichaje por TVE

MOVISTAR PLUS+

María Galiana, conocida por su papel como Herminia en Cuéntame cómo pasó, fue la invitada de este lunes en La Resistencia. Pero antes de que la actriz se sentara junto a Broncano, lo hizo Jorge Ponce.

El colaborador comentó: "Próximamente, saldrá la encuesta sobre con qué famoso te irías de cañas, porque todos los años la sacan y cada famoso vale para una situación".

"Por ejemplo, David, tú saliste alguna vez, pero ahora no porque la gente se ha enterado de que no bebes alcohol", le dijo el malagueño al conductor del programa de Movistar Plus+.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Yo no podría ir", admitió Broncano. Entonces, Ponce le dijo: "Lo que sí harían todos los españoles es invitarte a un zumo de melocotón, si pudieran".

"Pero han preferido juntar entre todos ellos 14 millones de euros para que te compres tú lo que tú quieras", comentó el colaborador, bromeando con la cifra que le pagarán el año que viene a Broncano por su programa en Televisión Española.

El presentador no pudo evitar las risas, mientras que su colaborador añadió que "a lo mejor quiere un zumo de mango, de melocotón... que se compre el chaval lo que quiera".

"Que no esté condicionado... se lo agradezco mucho", confesó Broncano tras los comentarios de su compañero del programa.