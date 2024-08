Este lunes, en Todo es mentira, Verónica Fumanal se mostró extremadamente crítica con el reciente acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa.

En el programa, la colaboradora cuestionó vehementemente la validez y la ética del convenio, que busca capacitar a 30.000 agentes de policía en defensa personal a través de un curso impartido por Desokupa, dirigida por Daniel Esteve.

Carlos Prieto, portavoz del SUP, defendió el pacto, asegurando que el objetivo es proporcionar formación táctica dentro del marco legal, desvinculando a Desokupa de sus actividades polémicas: "Representamos a policías y defendemos los intereses individuales y colectivos de la Policía Nacional. Velamos por la imagen de la institución y somos una de las policías más valoradas de toda Europa".

Sin embargo, Fumanal no se mostró conforme con las palabras del político, destacando que Esteve tiene antecedentes judiciales graves, incluyendo lesiones, amenazas, extorsión, allanamiento, y estafa. "Obviamente me parece que no ha sido Desokupa quien ha firmado un acuerdo coaccionándoles a ustedes", replicó a Prieto.

Además, expuso que el acuerdo en sí mismo valida indirectamente las prácticas de la empresa y su CEO, al mantener una colaboración con una entidad que arrastra dichas prácticas. "Sí que las avalan porque han firmado un acuerdo con una empresa que tiene esas diligencias y con un CEO que tiene esos antecedentes", insistió Fumanal.

Finalmente, añadió que esta alianza podría estar engañando a la ciudadanía al intentar legitimar la relación con Desokupa: "Es como si ponemos un pirómano a hacer formaciones a bomberos. Es polémico y criticable. Me parece que nos está intentando tomar el pelo"