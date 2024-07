'Todo es mentira' parodia a Nacho Cano con el musical 'Hoy no te puedo contratar'

El martes, Nacho Cano fue detenido por presuntamente contratar inmigrantes en situación irregular para su obra Malinche. Apenas unas horas después de recuperar su libertad, Cano acusó a la policía de actuar por motivos políticos, vinculando su arresto a su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

El escándalo no ha tardado en llegar a los oídos al equipo de Todo es Mentira, que no ha podido resistirse a rendirle un 'homenaje' al productor.

Este jueves, el programa ha presentado un espectáculo repleto de sarcasmo donde se han versionado algunas de las canciones más icónicas del músico. Así, Luis Fabra y Miguel Ángel Martín han sido los absolutos protagonistas del musical titulado: Hoy no te puedo contratar.

Fabra, con unas deslumbrantes gafas negras adornadas con brillantes y una extravagante bufanda de plumas, ha dado inicio a la parodia cantando: "Hoy no te puedo contratar, no tienes papeles eres ilegal". El número continuaba con Martín, quien ha añadido: "Toda la poli va a por mí, en una cuneta me veo morir".

Acto seguido, los humoristas han cambiado de registro con su versión del tema Hijo de la luna: "Sánchez quiere ser perro, más no encuentra poder que lo haga terrier, dime, Grande Marlaska, qué pretendes hacer con Malinche y mi ser".