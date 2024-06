José Luis Ábalos ha comparecido en Todo es mentira para abordar la reciente polémica que lo involucra. Y es que, según ha revelado El Mundo, una empresa vinculada a la trama Koldo adquirió un lujoso chalet para que lo alquilara. Sin embargo, el exministro ha dado su versión de los hechos.

La propiedad en cuestión, situada en La Línea de la Concepción (Cádiz), fue arrendada por Ábalos a través de un contrato de cinco años con opción a compra, mientras ejercía como ministro. La renta mensual establecida era de 2.500 euros. El inmueble, que se extiende sobre una parcela de 750 metros cuadrados, incluye piscina, jardín y vistas al mar.

En su defensa, Ábalos ha afirmado: "Yo no compré un chalé, yo lo alquilé pensando en el verano y en irme con mi familia. Yo encargué esta gestión, la sociedad no la conocía de nada y solo vi que no tuviera nada que ver con el ministerio. Yo se lo pedí a Koldo como otras muchas otras que le pedía de carácter personal, era un alquiler, si me gustaba a los cinco años podría comprarla y tenerla de segunda residencia".

El político también ha hablado de la crisis personal que vivió durante ese período: "Pagué tres mensualidades pero mi vida cambió por completo, me separé de mi mujer y mis condiciones cambiaron. Yo la busqué pensando en mi familia y ya no tenía esos planes".

Sobre el estado del inmueble, ha detallado que no se habían atendido los requerimientos del estado de la casa: "Necesitaba reformas y no tenía ni luz, no era habitable". Asimismo, se ha quejado por cómo lo trató la empresa: "Estaba en un momento de crisis familiar y divorcio. Hubiera agradecido que la propiedad me ofreciera resolver la deuda en vez de enviarme un burofax (...) Ahora tengo que darle las gracias, porque la especulación sobre trato de favor ahora sería superior".