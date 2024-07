En una entrevista exclusiva con el programa Todo es Mentira, Pablo de Rojas, conocido como el 'falso obispo', respondió a las acusaciones lanzadas por las monjas de Belorado en su reciente aparición en Código 10.

De Rojas aclaró que las religiosas fueron quienes se acercaron a él y a la Pía Unión de San Pablo Apóstol en busca de ayuda para la venta del convento de Orduña.

Según sus propias palabras, él actuó únicamente como un intermediario. "Que quede claro que fueron ellas las que se pusieron en contacto con nosotros. El benefactor que iba a comprar por 1.200.000 euros el convento de Orduña, era un benefactor de la Pía Unión de San Pablo Apóstol y yo era el mediador", afirmó.

El entrevistado añadió que la operación no prosperó, lo cual consideró una suerte: "Menos mal que no se pudo comprar". Además, aclaró que la superiora de la comunidad solicitó su apoyo, y que la intención era hacer una donación desinteresada, sin ánimo de lucro. "La superiora nos pidió ayuda, pues le consulté sin más. Era una donación totalmente altruista, la persona no quería el inmueble para nada", aseguró

Además, De Rojas advirtió que, dada la postura de defensa que están tomando las religiosas, podrían enfrentar un desalojo. "Tal y como están defendiendo todo, acabarán desahuciadas", vaticinó.