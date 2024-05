Tiene un accidente en la M-30 camino de 'La Resistencia' y deja tirado el coche para no llegar tarde al programa: "Es gravísimo"

Acudir a ver La Resistencia en directo puede ser una gran experiencia, además de divertida, pero quizá no a toda costa, tal y como ocurrió con una espectadora que confesó haber dejado su coche abandonado en la M-30 de Madrid (su principal circunvalación) tras haber tenido un accidente, sólo por no llegar tarde al programa.

Durante el preshow, en el que el humorista Sergio Bezos interactúa con el público y recaba sus historias, dieron con una mujer que aseguró haber abandonado su coche, a la que calificaron como "el demonio".

"He destrozado el coche, venía a verte a ti, con mi marido y su amigo. Íbamos por la M-30 hemos tenido un despiste, se nos ha dado la vuelta el coche, se ha quedado atravesado en la M-30 y hemos salido andando como ratas antes de que viniera la policía", confesaba la mujer.

A ver, sin exagerar, esto es gravísimo. Tiene un accidente en la M30, deja el coche ahí en la carretera y se viene al programa sin saber si está en el desguace o donde sea. Definición de ME SUDA EL COÑO es ella. pic.twitter.com/AtMNAlY4qI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 20, 2024

"Si nos quedábamos ahí no llegábamos. He dejado el coche ahí, si tenemos que esperar... que luego te hacen pruebas. Luego preguntaré, llamaré al desguace o a donde sea...", añadía la espectadora.

La mujer se justificaba asegurando que no podía llegar tarde ni perdérselo porque no suele hacer muchas cosas en su vida porque tiene niños pequeños. "Para una vez que salgo digo 'no me va a amargar nadie'".

"A ver, sin exagerar, esto es gravísimo", decía la propia cuenta de Twitter (X) de La Resistencia, junto a vídeo con las declaraciones de la mujer. Entre los comentarios, los que no se creían la historia y los que mostraban sus sorpresa porque la espectadora confesara tal delito en televisión.