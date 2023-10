Como bien dijeron María Patiño y Terelu Campos, parafraseando al famoso meme, "Sálvame no se ha muerto, está de viaje". Por ello, muchos son los fans del programa que esperan la llegada del 10 de noviembre, día en el que se estrenarán los primeros tres capítulos de ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de Netflix. Pero, para amenizar la espera, están lanzando distintas promos a cada cual más original.

Si el primer vídeo fue Belén Esteban, a lo Paquita Salas, buscando trabajo y se creó su propio LinkedIn, ahora ha sido Terelu Campos la protagonista del segundo anuncio.

En este caso, la hija mayor de María Teresa ha dado una charla TEDTalk, llamada en su caso "TERTalk", y cuenta con Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Chelo García-Cortés en el público, pero más bien riéndose de ella.

"Estoy en paro. Tras más de 30 años en la televisión, de repente me veo en el paro y en búsqueda de nuevos horizontes", comienza diciendo la presentadora.

"¿Es este el final? No. Es...", dice, y se oye a Matamoros decir "un truño". "Hoy quiero ayudarte con tres tips básicos para potenciar tu perfil. Porque Sky Is The Limit", continúa Terelu. "Eso me lo tatúo yo aquí, que tengo un hueco", se ríe Kiko.

"Amplía tus fronteras, cambia el foco. ¿Por qué no Miami? Apóyate en tu red más cercana", recomienda la hermana de Carmen Borrego. "Nosotros", señala Chelo García-Cortés. "Pídeles cobijo, o dinero para empezar si hiciera falta", sigue diciendo la presentadora. "Ah no, nosotros no somos la red entonces", corrige la periodista.

"Tú eres más fuerte que tus miedos. Tengo noticias para ti: tu carrera profesional no ha muerto, está de viaje", anima Campos, volviendo a parafrasear el famoso meme. "Oye, Lydia, ¿nos lo puedes confirmar, como experta en decesos?", le pregunta Kiko Matamoros, por la ocasión en la que Lozano dijo que se había muerto José María Manzanares, torero que murió años atrás.

"Si queréis que os ayude, no os olvidéis de apuntaros en mi webinar ¡Sálvese quien pueda!", concluye Terelu.