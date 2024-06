Terelu interviene en plena bronca de Carlo Costanzia con José Antonio León para lanzarle un cumplido a su yerno

El programa ¡De viernes! ha vivido un encuentro suegra-yerno con la visita en plató de Terelu Campos y Carlo Costanzia. Allí, la colaboradora ha tenido que salir al paso para destensar el rifirrafe que ha tenido lugar entre Costanzia y otro de los colaboradores del programa, José Antonio León.

El origen de la tensión ha estado en las preguntas incómodas que el reportero le hizo al hijo de Mar Flores respecto a Jeimy, su expareja, y de los mensajes que le envió cuando ya estaba saliendo con Alejandra Rubio. Costanzia negó tajantemente que eso fuese así y justificó que la joven solo buscaba la fama. "Pero si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?", le preguntó León, a lo que Costanzia respondió que él ya nació "famoso".

En este sentido, Terelu Campos ha querido tirar de experiencia para hacer entender a sus compañeros de programa la situación por la que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio estaban atravesando: "Yo a lo largo de mi vida personal he tenido parejas que han sido anécdotas en mi vida y que han querido convertirse en lo que no han sido jamás. Por ello me siento muy identificada con ellos. Ahora me hace gracia, pero hace 20 años, cuando me tocaba a mí, me cabreaba muchísimo. Nunca es cómodo y nunca es agradable", se ha sincerado.

El desencuentro entre Costanzia y el colaborador no quedó ahí y, ya con Terelu al lado, el joven le insistió: "No sé por qué tienes esa inquina contra mí. A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono", le dijo a José Antonio León, lo que provocó que el enfado de este último.

"Tanta educación que dices tener, espero que retires eso porque tengo a mi mujer en casa desde hace tres años. Y yo no hablo de mi vida privada, no soy yo el que ha cobrado 40.000 euros por sentarme ahí", le ha replicado el colaborador.

Ha sido en este punto cuando Terelu ha tenido que intervenir para calmar la bronca generada en plató. "Yo sé que muchas veces estar aquí no es nada fácil, y tampoco lo es para los que estamos ahí, te lo digo por experiencia", ha dicho, señalando a los colaboradores.

"José Antonio hace también su trabajo, y hay veces que nuestro trabajo no gusta y no es agradable, pero forma parte de que tenemos que preguntar cosas que no son las más bonitas para nosotros, pero debemos hacerlo", ha defendido Terelu.

"Yo siempre digo que, mientras que se pregunte con respeto, con educación, con cariño... se puede preguntar de todo. Y es lo que hace este programa, que crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo", ha añadido Terelu.

A continuación, ha querido hacerle una pregunta a su yerno en calidad de nueva colaboradora de ¡De viernes!: "¿Eres feliz?", a lo que Carlo Costanzia ha respondido afirmativamente. "Gracias a Dios, soy muy feliz", le ha dicho el joven.

Tras esta respuesta, Terelu le ha dedicado unas bonitas palabras: "Me gustaría decirle a Carlo y darle las gracias porque, para unos padres, y hablo solo de mí, porque el padre de Alejandra es una persona anónima, que haya una persona que cuide y mime a tu hija, no solo es una cosa hermosa, sino que es también una tranquilidad", ha dicho.