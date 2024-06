Terelu cuenta cómo se enteró del embarazo de su hija, Alejandra Rubio, y las tres preguntas que le hizo

El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha acaparado esta semana las noticias del corazón y ha llevado a muchos a preguntarse qué opina la abuela del bebé, la presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos ha visitado el plató de ¡De viernes!, donde ha desvelado cómo se enteró del embarazo de Rubio y lo que ha supuesto haber guardado el secreto hasta ahora.

Según ha contado, fue cenando con ella un día, cuando la notó diferente: "Yo la veo que está muy nerviosa en la cena, que está incómoda, irascible", y entonces le soltó "de sopetón" la noticia de que estaba embarazada. "Ah, vale", fue la primera reacción de Terelu, quien acto seguido realizó a su hija una serie de preguntas para recabar más información.

"¿Pero cuándo y cómo te has enterado?", quiso saber la colaboradora televisiva. Alejandra Rubio le explicó entonces que había sido el fin de semana anterior, cuando estuvo de viaje por el Levante, cuando compró un test de embarazo. "Cuál fue su sorpresa que dio inmediatamente positivo. Ella no se lo podía creer. Ella pensó que no le iba a pasar eso, pero pasó", ha recordado Terelu.

La segunda pregunta a su hija le vino a la cabeza de manera inmediata: "¿Estás bien?". Acto seguido, tuvo lugar "la pregunta lógica", como la ha calificado Terelu Campos. "¿Qué vais a hacer?", indicó.

En este sentido, no dudó en mostrarle su apoyo. "Tuve muy claro desde el principio decirle: 'Yo voy a estar aquí, no tengas la menor duda. En la decisión que toméis o que tomes", ha asegurado.

Durante todo este tiempo, Terelu ha guardado silencio. "He estado dos meses y algo en silencio, no me he desahogado con nadie", ha admitido. "No sé si he asumido que voy a ser abuela. Yo creo que una vez que se ha dado la noticia es cuando podré empezar a asumir y a disfrutar", ha añadido.

Tras conocer el embarazo de Alejandra Rubio, Terelu Campos no ha podido evitar acordarse de su madre, María Teresa Campos. "Le hubiera dado igual que llevaran cuatro meses, cinco meses... Le hubiera dado lo mismo. Hubiera sido inmensamente feliz", ha dicho.

Terelu también ha admitido que del tema del embarazo no ha hablado todavía con la pareja de su hija, Carlo Costanzia. "Yo no conozco a Carlo, lo conozco de muy poco, lo que he visto me gusta", ha valorado Terelu sobre su yerno. "Con Carlo no he hablado del embarazo, en ningún momento. He querido no ponerle en una situación que podía ser incómoda para él", ha añadido. "Soy la madre de su novia, encima no soy una persona anónima... No lo he hecho, lo he hablado solo con mi hija", ha incidido.

Sobre cómo se encuentra su hija, ha dicho que la ve "muy feliz. No la he visto con nadie como con Carlo". No obstante, descarta que por ahora se vayan a casar. "Desconozco esa información y creo que de momento no hay planes", ha explicado.

Respecto a su relación con Mar Flores, Terelu Campos ha dicho que no tiene "nada que opinar" sobre ella. "No tengo ninguna guerra, ni la he tenido nunca. La madre de Carlo y yo no tenemos relación porque no la hemos tenido nunca. ¿La vamos a tener ahora? Y yo qué sé", ha zanjado.