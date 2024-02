Terelu, al límite en 'Bake off': "Estoy baldada, para tomarme un analgésico"

Terelu Campos está dando lo mejor de sí en Bake off y prueba de ello son todos los momentos que la televisiva está dando a los espectadores. Desde el motivo detrás de su participación en el programa hasta su remedio casero para las quemaduras, la que fuera colaboradora de Sálvame siempre consigue destacar.

Sin embargo, aunque se siente muy a gusto en el concurso, como el resto de sus compañeros, no puede evitar que en algunos momentos se sienta sobrepasada por las exigencias. Especialmente en la más reciente emisión, Terelu fue una de las concursantes que peor lo pasaron.

El objetivo de la noche era realizar una tarta con forma de costurero. Para ello, debería de utilizar fondant con la que darle el aspecto final necesario y apoyarse en diferentes moldes para las formas. Aunque, desde un comienzo, las cosas empezaron a torcerse: "En una hora no hago esto. Todos los moldes al suelo, los he pisado, luego recogerlos, estoy baldada. Para tomarme un analgésico".

Aunque ese no era su único problema. Para poder trabajar con la pasta de azúcar, debían primero calentarla, aunque con cuidado para que no estuviera en el microondas "más tiempo del necesario", como así explicó Pablo Puyol. Un comentario que Terelu no pareció escuchar y lejos de quemarse la fondant, quien se llevó una "quemadura gorda" fue ella.

Ante la herida, la televisiva corrió a echarse agua al grifo y sacar a relucir su secreto para no sufrir por este tipo de accidentes. . "Darme un huevo, darme un huevo", comenzó a pedir la televisiva, "el huevo para las quemaduras no es una tontería".

"Hay que ponerse el huevo inmediatamente, entero. Y aguantar. La albúmina del huevo absorbe para que no te salga la ampolla ni nada. No es la primera vez que me quemo con la fondant. Es un remedio de la abuela de toda la vida y te cura de verdad", explicó la hermana de Carmen Borrego negándose a ir al servicio médico. "Me abrasa la quemadura pero ya me curo luego, que me adelantan estos y no estoy para tonterías",