Tenso enfrentamiento entre Antonio Montero y Avilés: "Eso no te lo voy a permitir"

Este viernes ha sido el último programa del año de Así es la vida, y el espacio de las tardes de Telecinco ha dejado ver un incómodo enfrentamiento entre José Antonio Avilés y Antonio Montero.

Ha sido en el momento en el que se abordaba cómo Ángel Cristo Junior ha contado sus intimidades personales y su versión sobre su vida como hijo de Bárbara Rey.

"A mí lo que no me gusta de los personajes es cuando mueven el rabito por dinerito", ha expresado Avilés sobre que el hijo de la vedette. El colaborador ha querido diferenciar el colaborador entre su labor y la de las personalidades televisivas: "Nosotros cobramos por ser objetivos".

Aunque Antonio Montero iba a rebatir a su compañero de programa, se ha resignado: "No voy a contestar, porque es final de año y Avilés está muy cansado".

Sus palabras no han sentado bien a Avilés, quien le ha lanzado: "Eso no te lo voy a permitir, Montero". El fotógrafo se ha puesto en pie y le ha contestado: "¿Cómo que no? ¿Y qué vas a hacer?".

Así, Avilés le ha echado en cara, sin entrar en detalles: "Llevas toda la vida contando cierta historia de Bárbara Rey y ahora te viene muy bien [...] porque ahora te interesa arrear a Bárbara Rey".

Para suavizar la situación, el presentador César Muñoz ha interrumpido la discusión. "Esto es como una cena de Navidad", ha comparado.