Alessandro Lecquio ha pronunciado unas duras palabras contra Alejandra Rubio en Vamos a ver. El exmarido de Ana Obregón ha señalado que la hija de Terelu Campos no tiene ningún derecho de hablar de salud mental por ser perseguida por la prensa su incipiente relación con Carlo Costanzia.

El italiano también ha expresado que Alejandra debería conocer las consecuencias de ser un personaje público, y aunque Carmen Borrego, presente en el matinal de Telecinco, ha intentado frenarle, el Conde ha continuado señalando a la nieta de María Teresa Campos, muy enfadado.

La aludida le ha contestado desde Así es la vida este mismo miércoles, y le ha dirigido: "Igual el que necesita unas clasecitas de yoga eres tú, porque no entiendo tu actitud sobre una historia que no tiene nada que ver contigo".

Carmen Borrego, también presente en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, ha salido en defensa de su sobrina como testigo del discurso de Lecquio desde plató: "Uno puede tener razón o no tenerla, pero esa vehemencia con la que ha hablado Lecquio esta mañana creo que es innecesaria".

No obstante, Alejandra no ha tardado en echarle en cara a su tía su comportamiento frente al conde: "Pues podrías haberle dado más caña, ya que estabas ahí".

Borrego, muy afectada por el ataque de su sobrina

"A mí esta no me va a caer, ni me la voy a comer. Porque el único que ha hablado es el señor Lecquio, yo en todo momento he intentado intervenir", le ha dirigido Carmen Borrego a su sobrina, muy afectada por la pulla que le había lanzado.

"Yo le he dicho que tú estabas estudiando, y te he defendido", le ha insistido a Alejandra. La hija de Terelu ha intentado frenar a su tía: "Carmen, no montes aquí un pollo, que es lo que faltaba ya".

"El próximo día vas tú y le das caña tú", le ha propinado Carmen Borrego a su sobrina. La hermana de Terelu ha continuado su defensa: "He intentado de todas las maneras posibles que se calmara [...] no me he puesto a su altura porque pensaba que la podría perjudicar [Alejandra]".

"Muchas veces los que estamos alrededor lo pasamos mal también, porque yo en todo momento he respetado que ha dicho Alejandra", ha expresado Borrego.