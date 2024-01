El tenso cara a cara entre Manuel González y Asraf Beno: "Dices las cosas con malicia"

La sala de la verdad de GH Dúo volvió a abrir sus puertas durante la noche del martes para dar la bienvenida a Asraf Beno y Manuel González, dos de los concursantes nominados de la semana en el reality de Telecinco.

Ambos hablaron de sus diferencias, dado que han protagonizado algún encontronazo en la casa, como en el posicionamiento de los nominados el pasado domingo. "Hay comportamientos y actitudes suyas que no son compatibles con las mías", comenzó Manuel.

El marido de Isa Pantoja, por su parte, respondía muy calmado: "No te he hecho nada desde el principio, me dices cosas que me pueden doler". Pero Manuel era más directo. "Pásame los apuntes, que lo tienes todo preparado", le recriminaba el de La isla de las tentaciones.

"Estás acostumbrado a que te digan las cosas buenas y las malas no", le echó en cara el gaditano a Asraf. "No soy perfecto, pero tú dices las cosas con malicia", le respondió.

El modelo recordó el ataque de Manuel, cuando aseguró que era "mucha casualidad" tener la duda sobre su paternidad justo al entrar en el programa. "Al menos te digo las cosas a la cara", respondió Manuel.

Asraf comentó que el problema no era si era a la cara o a la espalda, sino la maldad. Ion Aramendi intervino para dar fin a la charla, viendo que no llegaban a ningún lado con ella.