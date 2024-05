La polémica estaba servida. Tras meses de críticas a Eurovisión por permitir la participación de Israel, la clasificación del país en la segunda semifinal ha seguido acrecentando la tensión. Y esto se ha trasladado a la rueda de prensa que se celebró tras la gala.

Manifestaciones en Malmö, símbolos palestinos entre el público y fuertes abucheos durante la actuación de Israel marcaron la tarde y la noche del jueves. Sin embargo, las críticas al país hebreo por su ofensiva en Gaza no impidieron que su propuesta se clasificara para el sábado.

Su artista, la joven de 20 años Eden Golan, dejó patente su agradecimiento y felicidad tras conseguir pasar a la final del 11 de mayo. Pero, a pesar de esta buena noticia para ella, las opiniones de muchas personas sobre el conflicto no han cambiado, y así lo demostraron varios representantes en la rueda de prensa que tuvo lugar tras la segunda semifinal.

Los diez países clasificados (Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia) se enfrentaron a las preguntas de la prensa, y no faltó la tensión al hacer referencia, indirectamente, a la guerra.

Uno de los que pareció lanzar una pulla fue Dons, representante de Letonia. "Nunca me he sentido tan orgulloso como hoy de ser de Letonia, el único país con forma de mariposa. Una mariposa debe ser libre, todos los países deben ser libres", dijo el intérprete de Hollow.

Por su parte, algo parecido hizo Joost Klein, artista de Países Bajos, al cual le preguntaron si creía que su canción podía unirlos a todos mediante la música. "Creo que esa es una buena pregunta para la EUR (Unión Europea de Radiodifusión)", respondió el intérprete de Europapa.

Las preguntas directas a Israel

Puede que esperándose la situación, los organizadores dejaron el turno de cuestiones a Eden Golan para el final, pero esto no evitó que se hiciera mención a la guerra.

Un medio internacional le preguntó directamente a la artista si creía que su participación en Eurovisión podía poner en peligro a otros representantes, debido a las amenazas y la tensión que generaba su presencia allí. En ese momento, Jovan Radomir, presentador de la televisión sueca que moderaba la rueda de prensa, intervino: "No tienes que responder a la pregunta si no quieres".

En ese momento, se oyó decir a Joost Klein de fondo gritar "¿Por qué no?". Entonces, Eden Golan contestó con una sonrisa: "Creo que todos estamos aquí por una razón, solo por una razón, y la UER está tomando medidas de seguridad para hacer de esto un lugar seguro y de unión para todos. Creo que es seguro para todos, no estaría aquí si no fuera así".

Lo cierto es que, mientras la cantante respondía, la disconformidad se plasmaba en las caras y reacciones de algunos de sus compañeros, como el propio neerlandés Joost Klein, que se tapó con su bandera mientras ella hablaba; o la griega Marina Satti, que cerró los ojos, bostezó, resopló y apoyó su cabeza sobre la mesa, en un claro gesto de hastío y aburrimiento.