Tensión entre Joaquín Moeckel y Sonia Ferrer en el plató de 'En boca de todos': "Sin educación es difícil hablar contigo"

El plató de En boca de todos se caracteriza, principalmente, por los debates que enfrentan a los colaboradores. Por ello, no es de extrañar que los presentes en el plató acaben discutiendo en pleno directo, teniendo que intervenir Nacho Abad en múltiples ocasiones para evitar el enfrentamiento.

Así, este jueves, el matinal ha contactado en directo con el abogado Joaquín Moeckel, quien ha comentado el caso por el que Nacho Cano está siendo investigado tras, presuntamente, haber contratado de manera ilegal a varios inmigrantes para llevar a cabo su espectáculo Malinche.

El letrado ha señalado que los 18 jóvenes que han salido en defensa del productor aseguraron que los interrogatorios a los que habían sido sometidos "han sido guiados" para culpar a Nacho Cano. Ante esto, Sonia Ferrer ha intervenido para responder al abogado.

"Tú, que lo sabes todo, conocerás que la Policía, en temas de inmigración, tiene que hacer una serie de preguntas para asegurarse de que, sobre todo, las mujeres no están en una situación de explotación sexual y otros casos", ha apuntado Sonia Ferrer.

Mientras la colaboradora trataba de aportar su opinión, el abogado la ha interrumpido intentando hablar por encima de ella, ante lo que Ferrer ha explotado: "Es muy difícil hablar contigo, de verdad. Sin educación es muy complicado. No puedo llegar al final y menos sin gritar, no me gusta".

Lejos de frenar, el abogado ha respondido a Sonia Ferrer: "Con la misma educación que tú, que ya estoy un poquito harto de que cada vez que hablas de algo es un 'que abusa de una señora'. Yo también conozco a alguna señora que abusa de un tío".

Además, el abogado ha reprochado a la colaboradora que no se enfade de la misma manera cuando se tratan otros temas que no tienen que ver con abusos y, como ejemplo, ha recordado el caso de una chica a la que le quitaron la bandera de España en el País Vasco.

Ante esto, Sonia Ferrer ha sentenciado: "Hemos tocado ese tema dos veces y me he escandalizado igual. De ahí a pensar que todo el pueblo vasco actúa de la misma manera, lo siento, yo no lo veo".