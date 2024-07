Tensión entre Jaime de los Santos y Afra Blanco en 'Espejo Público': "Estoy muy calmada, yo he hecho yoga esta mañana"

La negativa de Pedro Sánchez a declarar ante el juez Peinado por la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción empresarial, sigue generando una gran polémica en nuestro país.

El magistrado, finalmente, se desplazó el pasado martes a Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno. Sin embargo, la reunión apenas se prolongó durante dos minutos, aunque ha dejado una imagen de gran interés.

Además, poco después, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la intención del líder del PSOE de querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado y su sustituto, Carlos Valle, por un presunto delito de prevaricación. Así, será la Abogacía General del Estado la que lleve la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Este miércoles, los colaboradores de Espejo Público han debatido acerca de la actitud del presidente. Jaime de los Santos, por su parte, ha salido en defensa del juez: "150 años de ley, da la risa cuando alguien pretende hacer pasar por prevaricador a un juez que cumple escrupulosamente con sus obligaciones".

Sin embargo, la activista Afra Blanco ha respondido al diputado del PP: "Aquellos que hemos defendido que esta investigación nos parece prospectiva, aquellos que hemos defendido esta instrucción como una instrucción que muta, cuestión que no debería suceder en este Estado, aquellos que hemos dicho que se intenta rebuscar con un claro fin por parte de un juez que es dañar la imagen de Begoña porque así se daña también la imagen del presidente... Y la respuesta que se nos da es que si prevarica, que se querelle, ¿dónde está el problema ahora, entonces?".

Lejos de calmarse, la discusión entre Afra y Jaime ha subido de tono e, incluso, la activista ha señalado: "Hombre, Jaime, que estás monopolizando, déjame contestarte". Al ver que las interrupciones del diputado no cesaban, la activista ha agregado: "Jaime, yo sé interrumpir, se me da realmente bien interrumpir. Estoy muy calmada, yo he hecho yoga esta mañana". Unas afirmaciones ante las que Jaime de los Santos ha respondido, entre risas: "Por eso nos han separado".

Pocos minutos después se ha producido un nuevo momento de tensión cuando la colaboradora ha calificado de "circense" al juez instructor de la causa, provocando la indignación de de los Santos y haciendo que Afra le replicase en tono sarcástico: "Estas obsesionado conmigo, ¿no puedo criticar a un juez?". Finalmente, Jaime de los Santos ha respondido: "Porque me parece, Afra, querida, muy peligroso que desde un lugar en el que muchas personas se informan, alguien diga que un juez hace una performance".