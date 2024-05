Tensión entre Alfonso Arús y Angie Cárdenas por el concierto de Taylor Swift: "Hay un alcance político que se nos escapa"

El fenómeno Taylor Swift ha revolucionado Madrid. La artista estadounidense ofreció el pasado miércoles el primero de sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu en el que más de 72.000 personas disfrutaron del espectáculo de la artista.

Sin embargo, pese a que los fans de Miss Americana están pletóricos con la presencia de Taylor en la capital, los vecinos que viven en los alrededores del céntrico estadio del Real Madrid no parecen estar tan conformes con la idea de que el recinto acoja este tipo de eventos.

Sus entradas se agotaron en cuestión de minutos pese a los elevados precios. Así, tal como ha destacado este jueves Aruser@s, la artista mueve a tal cantidad de gente que, incluso, Joe Biden la quiere entre sus filas. De esta manera, Alfonso Arús, presentador del matinal de La Sexta no ha podido ocultar su estupefacción.

"Taylor Swift no defraudó a nadie en su primer concierto en el Santiago Bernabéu. Ofreció ese concierto ante 70.000 personas totalmente entregadas. Empezó con 15 minutos de retraso, pero si lo comparamos con el de Madonna... eso no es nada", ha comentado Arús que, además, ha recalcado que "el ciclón Taylor es indiscutible".

"Por otro lado, yo no acabo de entender que se ponga el acento básicamente en el número de espectadores. Eso, respecto a otras ofertas, no tiene nada de relevante. Aitana también va a llenar dos veces el Bernabéu, Coldplay puede llenarlo cuatro y Bruce Springsteen, tres", ha apuntado el presentador de Aruser@s.

Ante esto, Tatiana Arús ha explicado que todos los conciertos que se celebrarán en el Santiago Bernabéu tienen las entradas agotadas: "Karol G hará cuatro conciertos en el Bernabéu. Aitana, dos. Luis Miguel, dos; es decir, lo que pasa con Taylor está pasando con un montón de cantantes. Entiendo que es un fenómeno musical porque realmente tiene un valor importante su arte y su música, pero respecto al público que congrega, teniendo en cuenta que el negocio está en los extranjeros que han venido aquí, de los 70.000 que había ayer, a lo mejor la mitad no eran españoles".

Por su parte, Angie Cárdenas, en desacuerdo con su marido, ha agregado: "Pero, ¿el negocio dónde radica? A parte de la música y a diferencia de otros artistas, tiene que haber algo más porque incluso Biden la quiere en sus filas para que la gente le dé el voto. La quiere, lógicamente, porque allí tendrá un arrastre ideológico que a nosotros se nos escapa".

Finalmente, la hermana de Javier Cárdenas ha agregado si la culpa de este fenómeno será, quizá, por la prensa: "Yo no hablo de culpas. Lo entiendo desde el punto de vista del fenómeno fan, pero me resulta intrascendente. Si congregas a 70.000 personas y cuando cante Aitana no hay ninguna tienda de campaña, para mí tiene exactamente el mismo valor que si después hay dos mil locos por la música de Taylor que llevan 48 horas acampados".