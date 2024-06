La tensa entrevista de Emma García a una cortante Nuria Fergó: "Estoy aquí para presentar mi nuevo trabajo"

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han vivido unas duras semanas, las peores de sus vidas probablemente, después de que el exmarido de Irene Villa haya estado ingresado a consecuencia de una neumonía. Esta afección hizo que Lauro permaneciese ingresado durante varios días, pero finalmente tan solo ha quedado en un susto.

En las últimas horas, la artista ha publicado unas imágenes en la que la cantante posa junto a su pareja con una playa de fondo. En el carrusel de instantáneas también se dejaban ver disfrutando de una paella y otros platos típicos en primera línea de playa. "Celebrando la vida", escribía la extriunfita en post.

Horas después, la malagueña visitó el plató de Fiesta para promocionar un musical en el que rinde tributo a María Dolores Pradera. Allí, sin embargo, vivió una tensa entrevista con Emma García. "Yo estoy muy bien, estamos todos bien y muy felices, porque va todo fenomenal", contestaba la malagueña a la pregunta de cómo estaba.

"Como bien sabes he venido aquí a presentar mi proyecto tan espectacular homenajeando a María Dolores Pradera, que por eso estoy aquí esta tarde, que sepan todos los telespectadores que he venido aquí a presentar mi musical", remarcaba la artista, en una clara declaración de intensiones acerca de hablar o no de su vida privada.

Sin embargo, la presentadora insistía. "Ahora toca reponerse. Él está feliz, está en casa, así que todo fenomenal", intentaba zanjar Fergó. Después, el programa puso unas imágenes de Lauro y su enfermedad, siendo preguntada su chica si se había emocionado.

"Sí, pero ahora mismo Juanpi me estará viendo y estará enfadado porque él quiere que yo hable de mi trabajo y que yo brille. Él sabe todo el trabajo que hay detrás y no quiere que se hable de esto porque ya, como tú bien has dicho, lo hemos contado nosotros con total naturalidad y el venir aquí, a tu plató y poder contar todo lo que voy a hacer es lo que él quiere. He venido a presentar mi nuevo trabajo", zanjaba del todo la cantante.

Una respuesta con la que Emma García también dejaba el tema de lado y volvía a la faceta profesional de Nuria, no sin antes mandar un último mensaje a Juan: "No te enfades, es natural".