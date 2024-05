El nacimiento mediático de Sofía Suescun fue en Telecinco hace ya más de ocho años, pero lo cierto es que lleva tres años sin aparecer en la cadena debido a un veto que se le impuso. Sin embargo, parece que esta prohibición ha acabado, pues este miércoles reapareció en Supervivientes.

La pamplonesa entró mediante un vídeo para enviarle ánimos a su novio, Kiko Jiménez, antes de que se enfrentase a Gorka en la dura 'Noria infernal', prueba que ella ganó en su edición (2018).

Después de que su contrincante oyera a su novia y a su madre, el jiennense recibió este mensaje que le emocionó y sorprendió a partes iguales, pues era conocedor de esta ausencia forzada que le impuso Mediaset.

"Hola, mi amor, no te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos", comenzó la influencer su mensaje. "Hoy vais a enfrentaros a la noria. Cuando estés subido en esos palos, te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas. ¡Mucha suerte, mi vida, te amo con locura!".

El concursante, entre lágrimas, dejó claro lo importante que eran estas palabras para él: "Llevaba esperando este momento tiempo. Muchas gracias por el detalle, te amo muchísimo, necesitaba oírte ya".

Hace ya más de ocho años que la pamplonesa saltó a la fama tras participar, y ganar, GH 16. Desde entonces, ha pasado por distintos programas: GH Dúo, Mujeres y hombres y viceversa o Supervivientes 2018, reality que también ganó.

No obstante, hacía tres años que no aparecía en Telecinco, desde que participó en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition y Supervivientes: Aventura extrema, un programa especial que ella presentaba en 2021 en Mitele Plus.

Sin embargo, de un día para otro, se anunció que se cancelaba este formato y, desde entonces, no ha vuelto a pisar la cadena. Ahí comenzó el veto a la joven de 27 años, decisión que se tomó porque ella rechazó trabajar con la agencia de representación de influencers de Mediaset. Por ello, la creadora de contenido, con 1,4 millones de seguidores en Instagram, decidió centrarse en esta faceta profesional.

Esta es la razón por la que Maite Galdeano defiende a su yerno, Kiko Jiménez, en plató, en lugar de ser ella, que ganó Supervivientes. De hecho, hace apenas unas semanas, Sandra Barneda hizo referencia a esto en un debate y pidió que Sofía fuera a verla algún día. "No sé, Sandra. Ya sabes lo que pasó... Pero ella estaría encantada, claro que sí", respondió Galdeano.