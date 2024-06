El jueves 13 de junio, en Guadalix, el regreso de Bertín Osborne a los escenarios se vio ensombrecido por un incidente técnico que obligó a suspender su concierto inaugural de gira.

Entre los implicados, el dueño de la empresa de iluminación se encuentra ahora en el centro de la polémica tras las acusaciones públicas vertidas por el presentador. "Han contratado a un equipo de luces y sonido al que no debéis contratar jamás. El dueño de la empresa, me han contado, que ha llegado en una bicicleta eléctrica a las seis de la tarde, se ha largado y no ha vuelto", se quejaba.

En una llamada en directo este viernes en Ni que fuéramos, el susodicho ha expresado su intención de tomar medidas legales contra el cantante, destacando que tales afirmaciones podrían dañar gravemente la reputación de su empresa: "Lo que ha pasado es que no ha vendido las suficientes entradas. Quería irse cuanto antes (...) Vamos a demandar".

Al concluir la conversación, María Patiño ha expresado su apoyo al perjudicado: "Las faltas de educación no las voy a aplaudir en la vida, sea Bertín Osborne o el rey de España".

Por su parte, Belén Esteban ha añadido: "Dar el nombre de la empresa y jugar con el trabajo de la gente me parece fatal. Muy bien ha hecho este señor en poner una denuncia".