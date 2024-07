Este martes, TardeAR contactó con María, conocida en TikTok como theunibrowgirl, una usuaria que ha ganado notoriedad en redes sociales por sus videos cepillando los pelos de sus axilas y por llevar su uniceja con orgullo.

Durante la entrevista, bajo el rótulo "Estoy orgullosa de ser uniceja", compartió su experiencia y visión sobre la belleza, destacando que su decisión de no depilarse ninguna parte de su cuerpo es una elección personal. "No deja de ser una estética", comentó.

La protagonista reveló que hace aproximadamente tres o cuatro años, en un período de cambios significativos en su vida, comenzó a cuestionarse la importancia del vello: "En ese momento me pregunté si el vello corporal suponía algún problema para mí, ya fuera higiénico, estético o de otro tipo". Este proceso de introspección la llevó a una transición gradual hacia la aceptación de su cuerpo al natural, empezando por las axilas.

La joven enfatizó que su contenido en las plataformas digitales, que considera artístico, no está motivado por la búsqueda de popularidad virtual. "Una mujer puede sentirse bien consigo misma sin necesitar una llamada de atención constante. Yo ya tenía esta estética antes de empezar a hacer contenido", explicó.

En cuanto a su vida personal, María afirmó que su decisión de no depilarse no ha afectado su actividad sexual: "No tengo ninguna dificultad a la hora de mantener mis relaciones íntimas. Todo fluye perfectamente. Tengo una pareja estable y él va a su gusto. Si le apetece, se lo quita y si no, no".