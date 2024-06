Ana Rosa Quintana y la mujer más pequeña del mundo se reencuentran 15 años después: "Cumples tus promesas"

TardeAR ha concluido su emisión de este lunes con una inesperada invitada. Jyoti Amge, reconocida como la mujer más pequeña del mundo, ha visitado el plató para reencontrarse con Ana Rosa Quintana, 15 años después de su primera entrevista juntas.

En aquel entonces, siendo apenas una adolescente, Jyoti, procedente de India, le había prometido a la presentadora que volverían a verse si regresaba a España. "Cumples tus promesas", ha afirmado Quintana.

Con tan solo 62 centímetros de altura a sus 30 años, Jyoti dejó de crecer a los cinco años debido a una deficiencia hormonal. "Qué guapa estás", le ha dicho cariñosamente la comunicadora al verla. "En mi persona ha habido un poquito de cambio, pero mi cuerpo sigue igual", ha respondido con una sonrisa.

Jyoti Amge de la mano de Ana Rosa. MEDIASET

Durante su aparición, Jyoti Amge, conocida por su papel en la exitosa serie American Horror Story, ha expresado su deseo de incursionar en el mundo del espectáculo en España. "Quiero seguir siendo famosa, hacer programas de televisión", ha declarado.

Además, no ha dejado pasar la oportunidad para bromear sobre su estatura: "Cuando hay alguna conversación secreta nadie me ve, y a la hora de viajar no pago ni el billete".