Este jueves, TardeAR ha puesto el foco en el caso de María José Gutiérrez, una mujer que ha sido víctima de una negligencia médica tras someterse a una operación estética de glúteos.

En la intervención, que tenía como objetivo mejorar su apariencia física, hubo varias complicaciones que han puesto en riesgo su vida y afectado profundamente su salud.

Según relata la afectada en directo, los resultados de la cirugía no solo fueron decepcionantes estéticamente, sino que también provocaron un intenso dolor y una serie de complicaciones graves.

Acostada de lado, María José se ha lamentado: "Me han destrozado el culo y no puedo sentarme". Ha añadido que, tras la primera operación, el médico le informó que debía someterse a una segunda debido a desigualdades en las prótesis, aunque ha asegurado que no mejoró su situación.

Los problemas postoperatorios se manifestaron rápidamente, tal y como ha contado: "Empecé a gotear sangre, me dijo que es líquido inflamatorio que me limpiaba en consulta, pero fui dos o tres veces y ya se veía el hueco". Ante la propuesta de resolver la situación en la consulta con un pago adicional, el paciente optó por buscar ayuda hospitalaria urgente.

Finalmente, María José fue ingresada de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro, donde se vio obligada a una nueva intervención para corregir los graves problemas derivados de la cirugía estética. "Lo decidí porque me encontraba fatal, arrastrándome por el piso, tenía chorros de sangre", ha explicado.

La afectada, además de enfrentar varias secuelas físicas, ha tomado medidas legales contra la clínica estética. Sin embargo, no cuenta con una factura formal por los servicios recibidos, a pesar de haber desembolsado una suma considerable. Según su testimonio, pagó 7.000 euros en efectivo y 500 euros mediante la plataforma Bizzum.