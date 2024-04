TardeAR ha relatado este miércoles un caso fuera de lo común: Joaquín, un expiloto de 77 años enfermo de alzheimer del que tiene la tutela una de sus sobrinas. Por ello, otra de ellas, Ana María, ha denunciado la situación en el programa.

Según la denunciante, su hermana habría encerrado a su tío en la residencia, donde las visitas están prohibidas. Entre lágrimas, Ana María ha explicado la situación: "Mi hermana tiene la tutela porque se la ha dado el juez tras un episodio de alzheimer". Y es que según ha descrito, la mujer aprovechó que su hermana tenía cáncer y su madre había sufrido un ictus para orquestar la situación.

Entre sollozos, Ana María ha insistido en que su hermana hace todo eso para conseguir la herencia millonaria. Por otro lado, Ana María tiene una orden de alejamiento por haber intentado colarse en la residencia para ver a su tío, porque cada vez que se intenta visitar a su tío, "llega la policía".

"A ella le mueve el dinero y el patrimonio. Le ha hecho mucho daño, no va a verlo, y no podemos ir a verlo nosotros", ha señalado, llorando. La mujer está en proceso de revertir la situación de la tutela, pero se ha quejado sobre los plazos: "Para mí el tiempo es oro".

En cuanto a sus siguientes pasos, Ana María ha contado: "Esperar a la demanda y esperar a que los jueces nos hagan caso, pero él tiene de todo menos tiempo".

"Con el tiempo me he dado cuenta de muchos detalles de mi hermana con los que tendría que haberlo visto venir, qué tonta he sido", ha señalado, muy compungida.