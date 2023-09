'TardeAR' asusta a Bea Archidona con un audio falso en el que criticaba a sus compañeros: "Es una broma de mal gusto"

El programa de TardeAR ha comenzado su emisión de este jueves con una broma que ha alertado de los peligros de la inteligencia artificial, y lo ha hecho asustando a una de sus colaboradoras: Bea Archidona.

Jorge Luque ha comenzado el programa escuchando algo por teléfono. "He escuchado algo que me ha dejado flipado", ha anunciado el tertuliano. Debido a la exigencia de sus compañeros y ya con el permiso de la directora del programa, el colaborador ha contado lo escuchado.

"Una compañera ha hablado muy mal de todos", ha anunciado. A continuación, Jorge Luque ha reproducido el audio desde su madre. Al sonar, todos han relacionado la voz de Bea Archidona, que decía: "Algunas cosillas con los compañeros no muy bien. Jorge es un pesado, no lo soporto, y es un pesado que se pasa el día con las redes sociales".

La colaboradora ha negado rotundamente haber dicho nada de eso, mientras el audio seguía sonando: "El director no para de decirme tonterías por el pinganillo. Chelo, la productora ejecutiva, no me deja en paz".

"Es un audio poniéndome verde a mí, a Laura Madrueño y a la directora", ha lanzado Luque. Desesperada, Archidona se ha defendido: "Esto es una broma de mal gusto. ¿Esto qué es?".

"Estoy alucinando, Jorge. No me hace gracia", ha expresado la colaboradora. Finalmente, Luque le ha explicado: "Este audio lo ha creado una empresa de ciberseguridad, y es para demostrar los peligros de la inteligencia artificial". Archidona ha sentido alivio al escucharlo.