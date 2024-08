Este jueves, en Y ahora Sonsoles, se intensificó la polémica en torno a Isabel Pantoja y la posible venta de su residencia en Sevilla. Según información revelada el martes, la cantante estaría en proceso de deshacerse de su propiedad, lo que ha generado una situación complicada para su cuñada, Junko, quien se encuentra viviendo en dicha morada.

El programa aseguró que la japonesa está "atrincherada" en la casa, lo que ha suscitado un amplio debate entre los colaboradores, incluyendo a Tamara Gorro o Paloma García-Pelayo.

García-Pelayo relató que una amiga de la bailaora le ha estado proporcionando alimentos: "Está bien. A las nueve de la noche un compañero vio a una mujer con una bolsa con comida. Entró en el edificio y se le vio desde fuera. Por lo tanto, está apoyada, pero prácticamente no sale".

Por su parte, Pepa Romero manifestó su inquietud por lo que está ocurriendo con Junko. "Estoy preocupada por ella. No va a salir de esa casa", afirmó la presentadora que sustituye a Sonsoles Ónega este verano.

Tras oír estas palabras, Tamara Gorro adoptó una postura crítica y seria ante la posibilidad de que Junko permanezca en el departamento sin un acuerdo legal.

"Si sale de la casa, como comprenderemos, se va a quedar sin casa. Me da igual que sea Isabel Pantoja o quien sea. Yo tengo una casa en propiedad y eso de decir 'Yo es que no tengo donde vivir' no me vale. Oye, mira, lo siento. Yo he pagado mi casa y mi casa no la okupas. Seas quien seas. Estoy completamente en contra de eso".