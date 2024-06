Tamara Falcó, nuevo jurado de 'Got Talent': "Había tortas para entrar en el programa desde que se fue Edurne"

Por el escenario de Got Talent España (Telecinco) pasan algunos de los mejores artistas de todo el mundo, números y disciplinas que se subliman, show novedosos y de vez en cuando, por qué no, alguno peculiar.

Todo ello ha de ser juzgado y cribado por su jurado, que en la edición que se graba estos días y que se emitirá en otoño previsiblemente, serán el veterano Risto Mejide, el humorista Flo, la actriz Paula Echevarría y por primera vez y como debutante, Tamara Falcó.

Hablamos con la marquesa de Griñón sobre esta nueva faceta, en la que se pone en el papel y la tesitura de decidir qué artistas pasan a la siguiente fase y cuáles tendrán que conformarse con un "no".

¿Le tuvieron que convencer mucho para entrar en este programa?No, de hecho había tortas para entrar en Got Talent desde que se fue Edurne y sé que había otros posibles jueces, así que me siento muy afortunada por estar aquí.

¿Qué cree que va a aportar?Mi ilusión. Y sabéis que soy un poco particular (risas).

¿Qué habilidades o disciplinas le están emocionando o impactando más?La verdad es que ha habido talentos de todo tipo que no me podía ni creer. Ha venido por ejemplo gente muy singular cuyo don era hacer chasquidos. Y es gente que te sorprende un montón. Y después hay mucho talento español. Hemos visto un poco de todo. Pero a mí que me encanta el circo y los números de baile o el cante quizás me llama más la atención, pero es que he descubierto aquí unos talentos brutales.

¿Cómo le han recibido sus compañeros, ha congeniado más o menos con alguien?La verdad es que me han aceptado todos súper bien. Me daba miedo Risto, porque no había tenido ocasión de coincidir con él, con Paula sí, en alguna fiesta, y con Flo en MasterChef, pero con Risto no, y la verdad es que me ha caído fenomenal, es un señor inteligentísimo y me llevo genial con él. Es verdad que tiene una tendencia especial a dar noes, pero a parte de eso nos llevamos muy bien.

¿Usted es más de síes? Es que ya subirte a un escenario tiene su aquel, ¿sabes? Entonces a mí lo que más me enternece es cuando se suben personitas…

¿Tiene alguna forma especial de suavizar los noes?Lo que me explicaron los directores del programa fue que necesito argumentar mi no, que sirva un poco de crítica constructiva, ¡y les digo que se pueden presentar el año que viene!

¿Hay que pedir perdón cuando se elimina a alguien? No, porque doy mi opinión y mis compañeros la suya, al final no depende todo de mí que se les elimine o no. Pero es verdad que hay un grupo de artistas, una disciplina... con el que no empatizo mucho, porque no les veo la gracia, aunque a mis compañeros disfruten un montón.

Tamara Falcó posa durante la presentación de la décima temporada de Got Talent España. Ángel Díaz Brias

¿Hay algún "no" que a le hayan dicho a usted y que le marcara?A mí me gustan mucho las biografías de personas y sé que a Uma Thurman le dijeron que nunca iba a ser actriz; a Cindy Crawford le dijeron que nunca sería modelo con el lunar que tiene en la cara; le han dicho que no hasta a Rosalía… Definitivamente todos nos podemos equivocar, pero que te den una crítica constructiva muchas veces te ayuda a mejorar.

Habrá comparaciones con Edurne, o críticas ¿cómo las vas a llevar?Mis compañeros me hicieron esa pregunta el primer día. Edurne es fantástica y una gran profesional, y yo no he venido a competir con ella, yo soy yo y somos distintas. Edurne tenía su criterio y yo tengo el mío.

¿Ha tenido algún problema por estar en dos cadenas distintas?Hoy lo sabré, porque cuando salga de aquí tengo que ir al otro plató (El Hormiguero, por trabajar en dos jornadas seguidas). Pero no ha habido ningún problema.

¿Qué le falta por hacer a usted?¡Muchísimas cosas! Y más viendo aquí tanto talento… yo nunca me he subido a una argolla suspendida en el aire, por ejemplo, aunque debo de decir que ahora estoy entrenando con más gusto, porque veo a esta gente y pienso que si ellos pueden hacer eso... (risas).

¿Tiene algún talento oculto que no conozcamos?Es que si está oculto…

¿Y algún talento que definitivamente no tenga?Canto mal. Yo canto porque me alegra, pero lo de cantar bien se quedó en el gen Iglesias. Me encanta el talento musical y escucharlo, porque además te lo puedes llevar a cualquier parte. Pero Dios da y quita.

Pero tampoco cocinaba y en 'MasterChef' ganó…Hombre, puedo practicar, pero es que desde donde parto ya es complicado… Aunque para mí es gozada ver talentos de otras personas, todos somos muy distintos y aquí viene gente de todo tipo a expresar sus talentos. Y me gusta la gente que viene por una causa social o por dar a conocer a una fundación. Tuvimos un niño cuya hermana había fallecido y sólo vino aquí a contar su historia. Hay mucha gente que se sube al escenario y tiene mucho mérito.

¿A quién le cuenta todo lo que le impresiona en este programa?Cuando llego a casa le cuento a Íñigo todo tipo de cosas, de hecho a veces son las once y media de la noche y me pone cara de: "¡Cállate ya!"… Y yo le digo: "Es que no te lo vas a creer, pero ha venido un tío desde Japón para mover el hula hop!" (Risas).

¿Alguna disciplina le causa rechazo? El año pasado un señor pintó un cuadro con su pene…Me lo han contado… El otro día vino un señor tipo Cowboy y nos dio un susto por eso, pensábamos que iba por ahí… Paula está traumatizada, pero a mí no me ha tocado este año nada de eso.

¿El 8 de julio estará aquí trabajando o va a tener el día libre para celebrar su primer aniversario de boda?Aquí terminamos el 30, así que sí estaré libre para celebrar.

¿Le gustaría estar alguna temporada más?Ojalá, porque estoy disfrutando un montón. Cuando empiezas un trabajo no sabes si vas a encajar y la verdad es que me he sentido muy bien con todos los compañeros y todo el equipo, y al ser actuaciones no se te hace largo porque hay una diversidad gigantesca. La verdad es que lo estoy gozando.

¿Se ha emocionado?Sí, yo también lloro.