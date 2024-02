Tamara Falcó habla en 'El Hormiguero' sobre los rumores de crisis con Íñigo Onieva: "Dicen noticias de mentira de mí continuamente"

Tras la entrevista de Pablo Motos a Karlos Arguiñano este jueves en El Hormiguero, el presentador dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El conductor del programa comenzó la charla destacando el poco seguimiento que tienen temas que hasta hace poco centraban los programas informativos como la guerra de Ucrania.

Pardo recordó como cuando cubría la información del PP "en la época de Bárcenas", en el momento que estaba hablando de un asunto escandaloso por la mañana, surgía otro más importante por la tarde.

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Hay noticias de verdad y noticias de mentira", aseguró Motos. "No diría de mentira lo que hay es que creo que hay noticias que pueden estar engordadas artificialmente", comentó la periodista.

En ese momento, Falcó saltó: "Hay noticias de mentira", momento que sirvió para que el presentador le preguntara de una forma sutil por los rumores de crisis con Íñigo Onieva.

"Dicen noticias de mentira de mí continuamente", señaló la marquesa de Griñón, que añadió: "Hay gente que se piensa que tiene derecho para mirar desde la calle con prismáticos".

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Yo he tenido prensa toda la semana, en casa de mi madre, y me observan desde la calle. Eso debería estar prohibido". Falcó admitió que, pese a que podría denunciar, "a ver cómo lo pruebo, una denuncia que tarda 15 años, y me desgasto".

El valenciano comentó que "yo puedo entender que si te ven, quieran acercarse, pero si alguien te acosa hay que denunciarlo". A lo que Falcó le contestó: "Los paparazzi no son tan malos como los que te persiguen con la alcachofa, yo los tengo divididos".

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Explicó que "intento que esto no me agobie. Me he mudado a un sitio donde entro con mi coche, nadie tiene acceso. Tengo gimnasio en el propio edificio, después voy a casa de mi madre también y mi cochecito y estoy súper tranquila".

"Me estoy protegiendo, de escondiendo, nada. Tengo la suerte de ir a unos sitios donde estoy protegida y no tengo por qué tener a un periodista que me está lanzando todo tipo de barbaridades sobre mi familia, sobre Íñigo, sobre su familia, mientras intento pasear al perro", afirmó la hija de Isabel Preysler.