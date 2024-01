Tamara Falcó explica en 'El Hormiguero' cómo son sus discusiones con Íñigo Onieva

Karina, que presentó su nuevo espectáculo, Yo soy Karina. La mujer tras la cantante, fue este jueves la última invitada de la semana en El Hormiguero.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio la bienvenida a los participantes en la tertulia de actualidad: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador comentó que, el pasado martes, cuando entregaron la Tarjeta de El Hormiguero, el afortunado ganador de 3.000 euros les contó que le habían pillado en mitad de una discusión con su mujer.

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Entonces, Motos aprovechó para preguntar a sus tertulianos: "En vuestras parejas, ¿quién suele tener más ganas de bronca?". Roca le dijo que "Yo sé de antemano si voy a discutir o no, a veces me levanto ya enfadada, no sé por qué, pero estoy enfadada".

Pardo, por su parte, aseguró que "yo paso de cero a cien en treinta segundos y ahí lo dejo porque creo que no se llega a nada más allá de esos treinta segundos, aunque luego se me queda el cuerpo mal un par de días".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Entonces, Falcó señaló que "cuando estoy enfadada, odio que me pregunten si estoy enfadada. Es que nuestros cambios hormonales como mujeres son difíciles de controlar".

"Íñigo tiene la mecha mucho más corta que yo, pero yo tardo mucho más en desenfadarme. Yo puedo estar hasta que se levanta, me abraza y me pregunta: ¿Podemos pasar ya de esto? Pero tardo. Puedo pasarme un montón de tiempo enfadada", admitió la marquesa de Griñón.

La madrileña quiso explicar el motivo: "En mi cabeza yo soy jueza y decido que está bien y que está mal. Dicto sentencia. Siempre o bastantes veces, tengo razón. Me atrevería a decir que un 98% de las veces", concluyó.