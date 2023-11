Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' una de las mayores fobias de Íñigo Onieva

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val volvieron este jueves al plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre temas de actualidad en la tertulia del espacio de Antena 3.

Tras abordar temas como la investidura de Pedro Sánchez y el pacto PSOE-ERC, el presentador quiso debatir sobre algo más banal para relajar la tensión surgida.

El valenciano mostró el vídeo de un tiktoker que se había hecho viral por la reacción de su pareja al verle tras haberse afeitado la barba y exclamar: "¡Qué feo!".

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

El conductor del programa le preguntó a los tertulianos qué era lo que no les gustaba de sus parejas y viceversa. En ese momento, la marquesa de Griñón intervino para desvelar una de las mayores fobias de Íñigo Onieva.

"No le gustan nada los pendientes de aros. Tiene como una especie de fobia y cuando me los pongo me dice: ¡Qué horror!", contó la madrileña tocándose las orejas en un gesto involuntario.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

Pero Pardo se percató que justo este jueves la colaboradora llevaba unos pequeños aros de oro: "En cuanto llegue a casa me los quito", aseguró la hija de Isabel Preysler.