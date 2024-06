Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' sus planes para el verano: "He contratado a una organizadora de armarios"

El Hormiguero celebró este jueves la última tertulia de actualidad de la temporada, a la que dio paso Pablo Motos tras concluir la entrevista con el invitado del día, el cantante Annuel AA.

"Me da mucha penita, me da morriña. Ya me había acostumbrado, esto es parte de mi vida, os voy a echar de menos", le dijo Tamara Falcó al presentador, Cristina Pardo, Nuria Roca y a Juan del Val.

"Porque vienes un día", le dijo la hormiga Trancas. "Eso también...", le contestó entre risas la hija de Isabel Preysler, dándole la razón a una de las estrellas del programa.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El valenciano le preguntó a sus colaboradores qué iban a hacer durante las vacaciones de verano: "Creo que has contratado a una organizadora de armarios", le dijo a la marquesa de Griñón.

"¡Sí! ¡Me lo voy a pasar en grande! Es para organizar bien mi casa, mi armario y dejarlo todo perfecto", explicó Falcó. Pero a Pardo le surgió una duda: "¿Es para saber dónde tienes todo, para que esté organizado por colores?".

"Para todo. Es que hay una universidad de Marie Kondo, hay un programa de televisión... y yo quiero aprender el método para tener mi vida ordenada. Me da muchísima paz mental", aseguró la madrileña.

Barrancas le preguntó: "¿Va a venir la auténtica Marie Kondo a tu casa?", pero Falcó le respondió: "¡Qué tontos sois, de verdad...!". Mientras, Del Val concluyó el tema de la organizadora diciendo: "Prefiero la lepra que ponerme a organizar armarios".