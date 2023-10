Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' otro incidente de su boda: "El camión que llevaba mis zapatos de novia explotó"

Como cada jueves en El Hormiguero, tras la entrevista al invitado o invitada del día (en este caso fue a la actriz Eva Longoria que presentó la película Flamin`Hot, lo que supone su debut como directora), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val ocuparon sus lugares en la mesa junto al valenciano para comentar las noticias más destacadas.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras celebrar los 53 años que cumplió el escritor, la marquesa de Griñón quiso desvelar otro suceso que le ocurrió en su boda con Íñigo Onieva: "Fue un carrera de obstáculos", afirmó.

"Me dijeron que el camión que transportaba mis zapatos de novia desde Valencia había explotado, incinerándose el 65% del transporte, y ahí estaban los míos", recordó.

Sus compañeros de tertulia quisieron saber qué había hecho tras ese suceso: "Ponerme otros. Al final eso fue lo de menos", admitió la hija de Isabel Preysler.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Falcó también dejó otros comentarios destacados como que "elijo la aerolínea según el peso de la maleta que me dejen llevar, Iberia está en el top".

"En Zambia casi no me dejan entrar por todas las maletas que llevaba. Sobre todo por una llena de medicinas, pero es que no quería que me pasara nada", afirmó la marquesa.

También comentó que tenía muchos asesores, unos diez, y que en ocasiones "no sé a quién preguntar", pero, en el fondo, "no les hago mucho caso", concluyó.