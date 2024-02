Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' los consejos sobre el amor que le ha dado Isabel Preysler

Pablo Motos inició la tertulia de actualidad de este jueves de El Hormiguero pidiéndole a Cristina Pardo las últimas novedades sobre el incendio en Valencia.

Tras la información aportada por la periodista, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val aportaron su visión sobre el suceso: "Yo me quedo con lo que hemos vivido esta tarde con unas imágenes de unos bomberos rescatando a dos personas de una terraza", comentó el escritor, refiriéndose al rescate de un padre y su hija.

"Ha habido un momento en el que se ha rescatado a la segunda persona, tras casi una hora viendo el momento, y todos hemos aplaudido, de forma espontánea. Ha sido una cosa preciosa decir, joder, esa solidaridad con la gente que está pasando mal. Hay que tenerlos cuadrados para ser bombero, es alucinante", admitió el madrileño.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Para relajar un poco el ambiente, Motos cambió de tema para hablar de la canción que le ha dedicado Dani Martín a la actriz Esther Expósito: "Vamos a frivolizar: ¿Os habéis sentido arrebatados de alguien que no os hacía caso?", preguntó el valenciano.

"Obviamente. Y quien diga que no, miente", afirmó la marquesa de Griñón. "Mi madre siempre me decía: Hija, solo te pueden gustar los que le gustas tú", añadió.

"Mi madre siempre tenía la teoría de por qué te vas a empeñar en el que no cuando hay por ahí que sí, por una cuestión de facilidad", argumentó la colaboradora.

Motos señaló que "no le voy a llevar la contraria a tu madre, pero se la voy a llevar...". Entonces Falcó exclamó: "Aleluya, Pablo. Aleluya. Alguien que le lleva la contraria".

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Según explicó el valenciano, a veces el feeling entre dos personas no es instantáneo, pero si insistes e insistes puede que, finalmente, logres tu objetivo.

La hija de Isabel Preysler se mostró de acuerdo con el presentador: "Por ejemplo, hay veces que no te gusta el chico al principio, pero cuando te persigue y tal, hay un momento que te gusta. A veces pasa, a veces… O hay otras veces que se convierte en tu mejor amigo, pobrecillo".

"Pero: ¿Entonces cómo sabe la persona a la que le gustas que está en la zona de amigos y a ti no te gusta?", le preguntaron sus compañeros de mesa a la madrileña.

"Hay ciertos pasos que damos las chicas que vas directo a la zona de amigos. Por ejemplo, como cuando te llamo para contarte que me ha ido mal con el chico que me gusta. Se tiene que dar un poquito de cuenta, ¿no? ¿Tú nunca has visto los documentales de La 2? Hay que pavonear un poco, hay que desplegar…", concluyó entre risas Falcó.