Tamara Falcó desmiente en 'El Hormiguero' que esté embarazada: "Molesta que lo digan cuando estoy en 'Operación bikini'"

Tras la entrevista al DJ Steve Aoki en El Hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de los jueves que protagonizan Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Nada más empezar, el valenciano se dirigió hacia la marquesa de Griñón para preguntarle por los rumores de un supuesto embarazo a raíz de una foto suya con Íñigo Onieva en un ascensor.

"Empecemos por una fotografía tuya que has puesto en Instagram, que yo no entiendo tus escándalos. No lo entiendo. Un escándalo... se ha montado una diciendo que estás embarazada, y todo porque Íñigo te pone las manos en la cintura. ¡Es que no puede hacer nada!", afirmó el presentador.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Ya... pero Pablo sabes qué es lo que más me fastidia, que estoy en plena 'Operación bikini' y la gente no para de preguntarme que si estoy embarazada. Eso sí que duele", reconoció,

Y añadió: "Es como cuando el vecino del tercero te dice 'enhorabuena' y yo 'pero oiga, señor'", comentó entre risas antes de zanjar totalmente el asunto.

"Sí, desmiento la noticia. Nosotros estaríamos encantadísimos si fuese verdad, pero lo cierto es que sí, el gesto es amoroso. Como decía Juan, ¿de qué otra forma te va a coger un chico por detrás en un ascensor?".

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Aunque Roca señaló que a ella misma le sucedió que, al toparse con la imagen en Instagram, pensó que estaba anunciado su embarazo y que todo encajaba.

Eso sí, a Pardo, en cambio, no se le pasó por la cabeza esa posibilidad, ya que sabía que Falcó estaba a dieta por su 'Operación bikini', por lo que pensó al ver la foto que "está pasando hambre, la pobre".