Aurah Ruiz es una de las concursantes de Supervivientes 2024. Pero, tirando de hemeroteca, Así es la vida ha puesto a su colaborador Suso Álvarez contra las cuerdas al recordarle, con un recopilatorio de imágenes, el romance que mantuvo con la futura superviviente en GH VIP 6 (2018).

El programa de Telecinco ha mostrado tanto los buenos momentos en Guadalix de la Sierra como los conflictos que los enfrentó en los platós de la cadena tras su ruptura.

El colaborador del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se ha sincerado sobre esa relación sentimental, y ha rectificado en directo: "Hay muchas cosas en las que me equivoqué, en las que no estuve acertado".

"En esta vida hay que reconocer cuando uno no hace bien las cosas, pero muchas me las he guardado para mí", ha contado en el programa de Telecinco. Así, ha expresado: "Soy una persona muy emocional, pero cuando tengo que hablar de mis sentimientos me cuesta mucho. A veces me siento vulnerable y tengo miedos".

Después del concurso, Álvarez trató ciertos conflictos en terapia: "Hablando con mi psicóloga tuve que hacer frente a muchas cosas que a mí no me gustaban de mí mismo. Lo pasé mal, lloré mucho y había muchas cosas de mí que no estaban bien".

Con el tiempo, Suso Álvarez ha podido ver dicha relación con distancia, y ha explicado lo que sintió por Aurah: "No sé si fue amor, pero me hipnotizó, la veía y alucinaba. Pero la palabra amor va agarrada de cosas bonitas, sanas y equilibradas y en esa época yo no estaba preparado para esa palabra".

El colaborador de Así es la vida se ha mostrado muy crítico con él mismo: "Soy una persona que, con mi vida, no me gusta echar balones fuera. En un plató de televisión puedo hacer bromas, pero fuera de aquí soy una persona responsable con todo".

"Me equivoqué y a día de hoy sigo aprendiendo, pero creo que he evolucionado muchísimo", ha asumido el exconcursante de GH. Además, ha confesado: "Yo entré en ese reality en el peor momento de mi vida, me aguantaba de pie de milagro. Pero eso no me excusa, eso fue un impasse".

Suso Álvarez ha querido darle ánimos Aurah Ruiz en su aventura en Supervivientes 2024: "Aprovecho para desearle que le vaya muy bien [...] no tengo rencor".