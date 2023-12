Suso Álvarez rechaza en directo la invitación para participar en 'GH DÚO': "No he madurado todavía y no estoy preparado"

Así es la vida también ha celebrado este 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, con un juego de verdades y mentiras. Entre ellas, se encontraba la supuesta confirmación de Suso Álvarez y Alejandra Rubio como pareja para concursar en la próxima edición de GH DÚO.

Aunque era mentira, al presentador César Muñoz le ha llegado una información en el momento: "Me estoy quedando loco ahora mismo. Suso, la dirección de Mediaset, después de ver esta inocentada, te ofrece oficialmente entrar en GH DÚO con Alejandra Rubio".

Ante esta sugerencia, el colaborador de Así es la vida ha contado que su madre le ha escrito porque estaba "de los nervios" por la inocentada, y le ha pedido que esté "tranquila", pues, acto seguido, ha declinado la propuesta.

"Yo no entiendo las ganas que tiene la gente de volver a verme encerrado, si cuando luego entro me quieren echar del país", ha recordado quien fuera con concursante de Gran Hermano.

Por esta misma línea, Suso se ha mostrado firme: "A la dirección a veces también se le dice que no". "Yo me quedo aquí, en Así es la vida todas las tardes, que es donde me encuentro a gusto", ha dejado claro.

Además, Suso ha dado los motivos por los que no acepta la propuesta de participar en un nuevo reality: "Yo no estoy preparado, porque todavía no he madurado y necesito más tiempo".

Independientemente de la opinión que pudiera tener Alejandra Rubio, el colaborador de Así es la vida ha sido contundente con su negativa: "Lo he consultado con mi reina madre y me ha dicho que dijera que no, por favor".