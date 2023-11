Suso Álvarez niega haber tenido nada con Alejandra Rubio: "Es mi amiga y la quiero muchísimo"

Este fin de semana, Fiesta contaba con un testimonio que aseguraba que Alejandra Rubio y Suso Álvarez habían entrado juntos a casa del colaborador de Telecinco a altas horas de la madrugada. La hija de Terelu Campos no dudó en negarlo, y este martes el tertuliano también lo ha desmentido desde Así es la vida.

"Prometo que no he tenido nada con Alejandra. No me gustan las personas oportunistas que utilizan un foco o un minuto para inventarse cosas, y quiero ser tajante", ha asegurado Suso.

Por esta misma línea, ha apuntado: "Alejandra es mi amiga, la quiero muchísimo y no ha estado en mi casa en la vida. Es más, no sabe ni dónde vivo". No obstante, ha expresado que, al igual que el resto de colaboradores, la hija de Terelu podría haber estado en su casa sin que tuvieran nada más que una amistad.

Sobre si él ha estado en casa de Alejandra Rubio, Suso también lo ha negado: "No sé ni dónde vive". El colaborador del programa presentado por Sandra Barneda ha contado que se ha podido confundir por acompañarla a donde estaba su madre en la noche de Halloween.

"Quiero zanjar rápido este tema porque a lo mejor el día de mañana quiero conocer a alguien", ha expresado. Para corroborar sus palabras, Suso ha mostrado la conversación de WhatsApp que mantiene con Alejandra Rubio, en la que se reflejaba que solo son amigos.