Susanna Griso: "A veces los políticos van muy a piñón fijo, me resulta descorazonador"

La periodista y presentadora Susanna Griso termina este viernes la temporada al frente de Espejo Público, que seguirá durante la temporada estival con Lorena García al frente. Hablamos con la comunicadora sobre una temporada larga, movida y que el espacio de Antena 3 ha terminado con un buen crecimiento de audiencia y sus objetivos cumplidos.

Han hecho el mejor dato de un mes de junio en los dos últimos años, ¿se va de vacaciones con la sensación del deber cumplido?Me voy con la sensación de que ha sido una temporada muy buena en todos los aspectos, porque claramente hemos liderado en la parte política y creo que más que nunca Espejo Público ha sido una referencia, la ventana informativa y de opinión de las mañanas y de alguna manera, siento la petulancia, el programa que marca también lo que va a ser la actualidad del día.

La parte de entretenimiento también ha ido muy bien…Era la parte nueva para nosotros, porque queríamos hacer un formato totalmente distinto, más extenso y ahí, con el cambio de dirección, con las nuevas incorporaciones y con una apuesta mucho más basada en el entretenimiento gamberro, por un lado y con muy buenas firmas, tanto con lo que es el entretenimiento gamberro como en la actualidad más de crónica social como lo que es la actualidad, con Rubén Amón, con Juan Soto Ivars, con Gonzalo Miró, con Ana Iris, con Rosa Belmonte... Creo que allí hemos conseguido unos resultados buenísimos. Estoy muy, muy satisfecha.

En lo informativo ha sido una temporada muy movida, ¿pierde la capacidad de asombro?Pues como este país está instalado en la noria permanentemente, siempre tenemos elementos para asombrarnos en todos los aspectos. Te diré que a veces los mayores asombros vienen por la crónica política y judicial. Hemos tenido unos cambios de guion, unos giros de guion con los que no contábamos. Y ahora mismo es absolutamente imprevisible la deriva política que pueda coger este país. Un adelanto electoral en Cataluña, un Gobierno que no sabemos cuánto tiempo más va a poder aguantar porque apenas puede aprobar leyes, aunque desde el gobierno de Pedro Sánchez insistan en que hay legislatura hasta 2027.

Esa parte más gamberra, ¿ha supuesto para usted un desahogo?Es un desahogo. Me permite muchas veces divertirme y reírme. Otras muchas también, te lo confieso, lo paso mal porque se habla de mucha gente que yo conozco y bueno, pues es divertido, pero los colaboradores son cañeros. Yo estaba acostumbrada a hacer un tipo de crónica rosa un poquito más cortesana, para entendernos. Y este es un estilo muy imaginativo y con contertulios muy buenos y muy agudos.

¿Qué le tira más a Susanna Griso?Siempre me ha gustado mucho la política. Yo recuerdo cuando empecé a hacer algún programa de entretenimiento, incluso en la radio, la gente me decía “con esa voz que tienes debes hacer un programa más de noche” y yo decía “no, quiero informativos”. Y siempre he tenido muy claro que quería hacer informativos y de hecho hubo épocas en las que compaginé programas más entretenimiento con informativos. Pero a mí lo que me gusta de siempre, porque va en mi ADN, es la política, la economía y la crónica judicial.

Pero la actualidad tiene más caras, ¿no?Esta segunda parte donde se tocan temas de actualidad que no son necesariamente los políticos, la he disfrutado mucho porque hemos contado con personas a las que yo admiro, que creo que tienen una opinión formada, que muchas veces es muy rompedora, contracorriente, como Rubén, que lo primero que hizo en televisión fue en este programa. Y con él Mariló Montero, Marta Robles, Gonzalo Miró… todos. En esa parte podemos hablar desde el éxito de la Roja hasta el problema de los polvos de talco. Hay mil temas de debate que son muy cotidianos. Aquí el éxito es del equipo de redacción y guionistas, que siempre está muy al quite de lo que pasa en las redes sociales y son muy buenos recogiendo lo que se habla mucho en espacios más privados, la barra del bar o en casa.

¿La gente le da suficiente importancia a la política?La parte informativa que hacemos nosotros y tal como la planteo yo o como veo yo la actualidad, más allá de que las personas se quieran informar en un telediario, aporta un análisis, un plus, porque yo entiendo que en esta teatralización de la política cada vez más acusada, donde los políticos a veces están buscando el titular para colarse en las redes o en los telediarios, nosotros tenemos que aportar contexto. Mi objetivo y misión en esa parte es mostrar las bambalinas de la política, las estrategias que hay detrás, para que desde casa y gracias a los analistas que tenemos en plató, la gente vea que muchas declaraciones o muchos proyectos de ley o muchos debates que se plantean son cortinas de humo para que no se hable de lo importante. Creo que es básicamente nuestra función y lo permite también el formato, que es un formato muy abierto, donde hay tiempo para el análisis, pero también para las entrevistas y para el debate, que intentamos que sea muy plural, que estén todas las posiciones reflejadas de tal manera que cada uno en casa pueda llegar a sus propias conclusiones.

Susanna Griso, en 'Espejo Público', de Antena 3. Roberto Sastre

¿Ya han pensado en cambios para la nueva temporada?Vamos a hacer cambios, vamos a hacer incorporaciones, eso siempre. Es como una necesidad vital, porque los que estamos allí y en mi caso, que ya van a ser casi 20 años, necesitamos entusiasmarnos e incorporar secciones o invitados que te permitan volverte a enamorar del formato. Vamos ha dejar alguna cosa hecha, pero el grueso lo haremos a la vuelta porque es que necesitamos descansar.

Es un programa exigente…La gente no se da cuenta de lo agotador que es este programa hasta que lo hacen. Yo estos días estaba hablando con los directores y me decían que no entendían cómo llevo 20 años presentando este formato, porque es muy duro y el día a día se nos come. Así que necesitamos parar, descansar, recargar energías y a partir de ahí pensar en secciones nuevas y en algunos personajes que tenemos ya en el radar pero que todavía hemos cerrado.

¿Tiene algún truco para tener energía cada mañana de estos últimos 20 años?Pues mira, tenía uno que era el café. O sea, no soy muy original, es un truco que muchos nos aplicamos. Soy muy cafetera y me tomaba dos o tres cafés al día, tampoco era una cosa exagerada, porque a las 10 de la mañana ya dejaba de tomar café, porque tenía la percepción de que si me tomaba más de dos ya me daba como cierta taquicardia y que luego me costaba mucho dormir. Pero es que me hice unas pruebas y resulta que la cafeína no la quemo, así que me he quitado el café. Ahora ya lo mío es alucinante porque tomo solo achicoria y a pesar de ello, sigo teniendo mucha energía porque estoy durmiendo un poquito mejor y cuidando bastante mis hábitos. El truco es ser bastante disciplinada con la hora de ir a dormir, o que no siempre consigo, que lo procuro. Y hacer deporte, descargar tensiones y conversar. Yo soy una persona muy energética, no solo cuando trabajo. Ahora que empiezo vacaciones tenías que ver todas las cosas que hago porque porque aprovecho para decorar la casa, para trabajar el jardín, para hacer deporte...

¿De dónde le viene ese espíritu inquieto?Yo creo que me viene mucho en el ADN familiar. Mi padre era también así y a veces me veo reproducida en él. Cuando madrugas tanto... a quien madruga, Dios le ayuda. Cuando tú empiezas tu día a las 5 de a madrugada y lo acabas prácticamente a la misma hora que mucha gente, sumas tres o cuatro horas más.

Esta temporada ha tenido a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Ayuso, a Feijóo... ¿Cómo plantea estas entrevistas?Pues no les suelo ver antes de la entrevista, porque me gusta la magia esa de no haber hablado y ya encontrarte en la entrevista directamente. Tengo un guion previo, pero me gusta mucho improvisar. El guion viene bien porque hay temas que si no los tienes guionizados se te pasan, pero yo siempre concibo la entrevista como una conversación. Lo que me gusta es que en base a las respuestas que me está dando el entrevistado, ir repreguntando, porque no sabes nunca cómo va a ser la entrevista, porque no me gusta compartimentarla. Yo creo que al final los titulares siempre están en las repreguntas.

¿Son duros de pelar los políticos, que se empeñan en soltar su mensaje y ya?Es que a veces los políticos van muy a piñón fijo. Me resulta descorazonador y me quejo a veces cuando veo que son respuestas muy de consigna, de manual. Romper ese juego a veces es muy pesado porque puedes hacer la misma pregunta cuatro veces, formulada de distinta manera, pero ves que no te la van a responder. Lo que hacen en lugar de eso es agotar el tiempo de la entrevista con respuestas muy largas. Es un viejo truco y se lo aplican muchos políticos.

¿Es de las que es capaz de desconectar en verano?Yo desconecto de lo que es mi oficina, que es la televisión. Suelo ver poco poca televisión porque necesito cargar pilas. No dejo de leer nunca la prensa, aunque me vaya muy lejos. Siempre voy con mi iPad y en la medida de lo posible, cuando llego a un sitio con wifi, pues pues me leo la prensa. Necesito mantener un hilo con la información, porque no puedo volver en septiembre sin estar informada de lo que ha pasado en verano.

¿Hay algún tema que esté ahora mismo pendiente o en el candelero que le haría volver de vacaciones?Pues no lo sé, porque yo soy muy partidaria de dejar espacio al equipo que trabaja en verano, que es un equipo distinto y que viene con las pilas cargadas. Lorena García lo puede hacer y lo hace con maestría, además. Yo soy muy partidaria de respetar su espacio y no intervenir. Pero si hubiese un adelanto electoral pues igual nos lo plantearíamos y estaríamos todos de guardia.

Pasó en alguna ocasión, ¿no?He adelantado mi vuelta en algunas ocasiones, por ejemplo cuando hubo el accidente de Spanair y también cuando cuando a raíz del caso de los niños de Córdoba se supo que los huesos eran humanos, en contra de lo que se había dicho de que eran huesos animales. En todos los casos fue un momento de conmoción en el que hemos hecho especiales

¿Mira las audiencias mucho? ¿Es una carrera más de fondo la lucha por el dato?Si hay gente que trabaja en televisión y te dice que no mira las audiencias, que te está engañando, porque la miramos siempre todos. Y además, a las ocho estamos todos pendientes. Pero sí que es verdad que esto es una carrera de fondo, más en un programa como el mío, diario. Más allá del dato, que sí que evidentemente es importante, lo más relevante es la tendencia y muchas veces el análisis del minuto a minuto, porque tú ves ahí patrones que te dicen “vamos bien por aquí”. Y luego están tus propias sensaciones, que muchas veces se corresponden con la audiencia y otras no, porque tú a veces crees que has hecho un muy buen programa, pero claro, pues dependerá de que no haya un acontecimiento especial en otra cadena o un debate sobre estado de la nación o un festivo en algunas comunidades. Hay elementos distorsionadores no excepcionales que también hay que tener en cuenta cuando cuando haces esa lectura.

Hubo controversia y críticas de un diario nacional que les acusó de racismo y de no verificar unas imágenes…Pues mira, te diré que nosotros todas las informaciones que damos en pantalla están verificadas, pero a veces verificación no funciona. Nos ha pasado una vez esta temporada, en un programa de cinco horas diario. Es un error limitado, por el que pido disculpas. Y en cualquier caso, lo que no se puede en es difundir bulos sobre un error.

Lo del racismo fue lo peor, ¿no?Que por una imagen errónea se dijera que se hicieron comentarios en el plató que rayaban la xenofobia… no se hizo nunca ningún comentario en el plató respecto a esas imágenes. No hubo ningún comentario ni xenófobo, ni racista sobre esas imágenes en cuestión. Lo que me duele es que en una campaña claramente orquestada se saque de madre un error por el que, insisto, pido disculpas.