Susanna Griso, sobre el tatuaje infectado desde hace dos años de una joven: "Es Winnie de Pus... perdón por la broma"

La alergia a la tinta de los tatuajes es algo más común de lo que pensamos. Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con una joven que, con ilusión, acudió a un estudio para plasmar en su piel a Winnie de Pooh, sin embargo, el resultado no fue, para nada, lo que esperaba.

"Me dio alergia la tinta", ha asegurado la mujer que, desde hace dos años, luce en el muslo un Winnie de Pooh cubierto por una gran costra amarilla, ante lo que Susanna Griso ha apuntado: "Es que es 'Winnie de Pus'", un comentario por el que rápidamente la presentadora del matinal se ha disculpado: "Perdón por la broma, qué chistosa yo, ¿eh?".

Asimismo, la joven ha explicado que cuenta con más tatuajes en su cuerpo, aunque esta era la primera vez que utilizaría tinta de colores. Por ello, el profesional le ofreció la posibilidad de hacerse una prueba de tolerancia a la tinta, pero ella lo rechazó: "No quise hacerme la prueba de la alergia porque pensé que mi cuerpo aguantaba".

"Duele mucho. Me da miedo repasarlo, llevo dos años así y sigue igual. Quiero repasarlo, pero tengo miedo por el dolor que me causó. La piel se me pudre y me duele mucho", ha explicado la mujer.

Por su parte, desde el plató del programa de Antena 3, Miquel Valls ha recordado que no se puede comprar una tinta barata para llevar a cabo los tatuajes. Además, el periodista ha agregado que los colores que más reacciones alérgicas producen son el rojo, el naranja y el amarillo, justo los que contiene Winnie de Pooh. Asimismo, el color blanco también es peligroso, pues no se puede borrar de la piel.