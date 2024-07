Susanna Griso, entrevistada en su propio programa: "Me planteé renovar en 'Espejo Público, estaba cansada"

Susanna Griso es, por excelencia, la reina de las mañanas de la televisión en nuestro país. La marcha de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco ha dejado el camino casi libre a la periodista catalana que, tras la renovación del formato de Espejo Público, ha logrado increíbles datos de audiencia.

Este viernes, sus compañeros han querido rendir homenaje a la presentadora y, para ello, la periodista ha ocupado el lugar de los entrevistados para responder a las preguntas de su equipo.

De esta manera, Susanna Griso ha decidido abrirse en canal con sus compañeros y ha confesado: "Tengo un poco de obsesión con el sueño. Llevo muchos años haciendo este horario y mi jornada es muy estresante. Yo me voy a la cama sobre las 22.30 horas y me despierto a las 3 horas. Los médicos dicen que me baja la melatonina y me sube el cortisol, el estrés. Lo de dormir poco es una obsesión, algo que me agobia. Esta temporada empecé durmiendo mejor, pero en el último mes he vuelto a estar un poco peor".

"Me lo he pasado muy bien, sois muy gamberros. A veces hablamos de gente con la que luego me encuentro cenando, que me pasa muy a menudo. Salvo esos momentos en los que reconozco que he sufrido un poquito, me lo he pasado muy bien", ha destacado Griso, en referencia a la sección del corazón, encabezada por Gema López.

Finalmente, el matinal ha preparado un vídeo en el que han recordado algunos de los mejores momentos de esta temporada del programa matinal de Antena 3. Así, el equipo ha recuperado tanto momentos de tensión, como de alegría y lágrimas. Un gesto que Susanna Griso ha agradecido enormemente y que ha finalizado fundiéndose en un gran abrazo con Miquel Valls, copresentador del espacio informativo.

De la misma manera, la periodista ha destacado que lo que más le gusta de su trabajo es poder salir fuera del plató, algo que ha hecho en diferentes ocasiones desplazándose a lugares como Ucrania, en plena guerra, o a La Palma, con la erupción del volcán Cumbre Vieja: "La próxima temporada me gustaría ir al Vaticano y entrevistas al Papa".

"Lo que más me gusta de los colaboradores es que nunca sé por dónde van a salir. Yo, que soy muy poco de periodismo de trinchera, de consigna, de manual, de argumentario... Tener gente que te sorprenda me gusta y creo que es muy bueno para el espectador. Tenemos que apelar a la inteligencia del espectador y aportar opiniones propias al margen de lo que nos digan los partidos políticos", ha recalcado Susanna Griso.

Respecto a su contrato con Espejo Público, Susanna Griso ha sentenciado: "Me aplico una cosa que he aprendido de Guardiola, que es renovar por poco tiempo. Pensar que tienes muchos años de programa por delante, a mí, personalmente, me estresa. Siempre voy renovando de dos años en dos años. Hace cuatro años me sentí cansada, llevaba 15 años al frente de Espejo Público y pensé que había cumplido de sobra. El motivo era cansancio físico, ganas de hacer otras cosas y necesidad de renovar, de hacer algo distinto, pero este formato tiene una capacidad de adaptación brutal. Me encantaría hacer un programa de viajes, algo más sosegado, hacer radio...".