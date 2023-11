Susanna Griso, emocionada al escuchar el testimonio del viudo de una mujer que pidió la eutanasia: "La sonrisa nunca la perdía"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, casi rompe a llorar en el programa tras escuchar el testimonio de Miguel, el viudo de Yolanda, una enferma de ELA que solicitó la eutanasia para "morir dignamente".

Griso y el resto de la gente de plató estaban sin palabras mientras escuchaban el relato de Miguel: "Podía hablar, andar, comer y vivir. En los tres últimos meses la enfermedad fue muy cruel con ella. Se iba muriendo poco a poco, aunque su sonrisa nunca la perdía".

Miguel contó que cuando empezó a deteriorarse por la enfermedad, su mujer solicitó la eutanasia. "Estuvieron aquí varios psicólogos, neurólogos e internistas para comprobar que lo que Yoli pedía era lo que deseaba", añadió.

Su eutanasia estaba prevista para el 13 de septiembre. Al solicitarla ella le explicó a Miguel que le dolía todo el cuerpo y que eso no era vivir, por lo que pidió que se adelantara al día 1 de septiembre. "Te pido perdón porque te voy a robar doce días de estar juntos", le dijo Yolanda a su marido.

Según explicó Miguel, su mujer decidió hacerlo en casa. "Reunidos los familiares y amigos alrededor de la cama, se despidió de ellos y les pidió que se marcharan. Me quedé yo, me sonrió, me dijo que quería que la abrazara. Yo la abracé, siguió con la sonrisa y se fue", relató con la voz entrecortada.

Miguel declaró que, a pesar de no estar de acuerdo, la apoyó hasta el final. "Considero que la eutanasia es muy fácil juzgarla y analizarla si no lo vives de cerca", comentó en el programa.

"Hoy día estoy solo, he dejado de hablar, ya no la tengo a ella", declaró Miguel con la voz temblorosa, y añadió: "La echo de menos, pero siempre tendré su sonrisa infinita, su carácter y su forma de ser tan especial".

Hizo referencia al caso de la chica con esclerosis múltiple que solicitó la eutanasia y cuya madre la frenó: "Hoy día apoyo a esa joven gallega y le pido a la madre que si de verdad la quiere, sin ella lo va a pasar muy mal, pero que piense un poco en su hija".

Tras el testimonio de Miguel, que dejó completamente sin palabras a los que se encontraban en el plató de Espejo Público, Susanna Griso rompió el silencio: "Tu testimonio nos ha dejado a todos completamente emocionados".